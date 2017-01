Drapsdømt i Monika-saken ønsker likevel ny rettssak

ANNONSE

Tirsdag varslet Donatas Lukosevicius (34), at han trekker anken etter at han i fjor sommer ble dømt for drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

Fredag melder TV 2 at den drapsdømte 34-åringen har ombestemt seg, og ønsker saken opp på nytt. Samtidig har han etter det TV 2 erfarer, byttet advokat fra Aasmund Sandland til John Christian Elden. Det er ikke avklart om han har anledning til å ombestemme seg.

– Vi forholder oss til at vi har fått en ankeerklæring hvor Lukosevicius har undertegnet på at han trekker anken. Jeg synes det er fryktelig uheldig at dette nå blir en prosess som skaper tvil for Kristina Sviglinskaja sin del, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Hordnes sier at hun ikke videre tror at saken nå kan omgjøres, etter at han først har valgt å frafalle anken. TV 2 har ikke lykkes å få kommentarer fra Elden.

Ankesaken skulle opprinnelig gå for Gulating lagmannsrett med oppstart 6. februar, og det var satt av seks uker til saken.

Lukosevicius ble dømt i Nordhordland tingrett i fjor sommer for å ha drept åtteåringen i hennes hjem på Sotra i 2011.