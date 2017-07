Drapssiktet 15-åring: Nødetatene har rykket ut på flere episoder

15-åringen som er siktet for knivstikkingen i Kristiansand, har flere ganger vært i kontakt med barnevern, psykisk helsevern og politi, ifølge Fædrelandsvennen.

Avisen erfarer at 15-åringen blant annet skal ha truet med å hoppe fra Varoddbrua og andre punkter i nærheten av Kristiansand flere titalls ganger siden nyttår.

Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekrefter torsdag overfor avisen at jenta har vært til behandling ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i lengre tid.

Han sier sykehuset har hatt en gjennomgang av sin behandling av 15-åringen, men at de mener at vurderingene de har gjort i samråd med Kristiansand kommune ikke inneholder mangler.

–Det man ikke har sett, er at hun kunne begå vold mot andre, det har vi ikke sett, sier han, og lover samtidig at sykehuset vil granske saken ytterligere.

LES MER: 15-åringen rømte fra barnevernet før drapet på Marie Skuland

–Kasteball

Ifølge Agderposten har jenta hatt en tøff oppvekst. Hun skal ha vært plassert flere ulike steder rundt om i landet gjennom tvangstiltak i barnevernet.

Til slutt endte hun opp på institusjonen hun ifølge politiet ble meldt savnet fra etter at hun ble pågrepet for knivstikkingen på Sørlandssenteret.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ha kjent til 15-åringens situasjon over lengre tid. Dette skal ha vært et av temaene som ble diskutert i et møte som fant sted mellom statsråden og barnevernet i Kristiansand den 26. juni i år.

Statsråden sier til avisen at hun torsdag ikke ønsker å kommentere jentas drapssiktelse eller omstendigheter rundt knivstikkingen.

Vil undersøke historikk

Fungerende påtaleansvarlig i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille, sier til Agderposten at politiet kommer til å se på 15-åringens historikk fremover.

–Hun er godt kjent for politiet. For straffbare forhold, men også helsemessige. Dette vil vi nå se nærmere på. Det er allerede oppnevnt en psykiatrisk sakkyndig som skal undersøke jenta i helgen. Dette med tanke på tilregnelighet, forteller Hille.

Forsvarsadvokat Hege Klem uttalte torsdag at klienten ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, og at hun er svært fortvilet og ikke i stand til å gjennomføre avhør. Hun har ikke besvart NTBs henvendelser torsdag kveld, men sier til Agderposten at hun ikke vil kommentere saken ytterligere.

