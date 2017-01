Drapssiktet erkjenner å ha forårsaket konas død

ANNONSE

– Han erkjenner å ha forårsaket kvinnens død og vil ikke motsette seg varetektsfengsling. Det er det vi har å si, sier mannens forsvarer, advokat Sigurd Bang, til NRK.

Politiet og ambulanse rykket ut til boligen etter ha fått en melding om en livløs person klokken 9.30 torsdag formiddag. Det var den drapssiktede mannen som selv varslet om konas død.

Ble avhørt

Advokat Bang sier den siktede mannen fikk forklare seg skikkelig i politiavhøret torsdag, men at mannen måtte ha tolk og at det derfor tok litt ekstra tid. Paret er fra Eritrea, og ikke norske statsborgere.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, men en person er pågrepet og siktet for drap. Vi må jobbe videre med både tekniske og taktiske undersøkelser i tiden framover. Dette er en tragisk hendelse i et lite miljø der også barn er rammet, og det er viktig å gi familien ro rundt hendelsen, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Siktede og avdøde var gift, men bodde ikke lenger sammen. De hadde felles barn, som er tatt hånd om av helsepersonell. Ingen av barna skal ha vært til stede på gjerningstidspunktet, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet har funnet det de mener er drapsvåpenet.

Preger bygda

Saken har rystet den lille bygda i Hallingdalen.

– Dette er en hendelse som preger og ryster hele bygda. Vi er et lite sted der alle kjenner alle. Dette har naturligvis blitt et stort samtaleemne hos oss i dag, sier ordfører Tore Haraldset til NTB.

– Vi har satt krisestab og jeg vet det er satt i gang tiltak i barnehagen og skolen der barna går. Nå går tankene til de pårørende, sier ordføreren.

Naboer beskriver den drapssiktede mannen som rolig og hyggelig, skriver VG.