Drapssiktet i Steinkjer fengslet i fire uker

ANNONSE

Mannen er underlagt medieforbud, og den første uken i varetekt blir i full isolasjon. Etter helgen blir 24-åringen trolig overført til Brøset psykiatriske sykehus, skriver Trønder-Avisa.

Fengslingsmøtet, som begynte klokken 13 fredag, ble holdt i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Den 24 år gamle mannen er siktet for forsettlig drap på sin far, som var i 60-årene. Han ble avhørt sammen med sin forsvarer torsdag kveld. Politiet opplyser at han forklarte seg greit om saken, men har foreløpig ikke ønsket å gå nærmere inn på detaljer fra avhøret.

Bakgrunn: Mann i 60-årene døde i slåsskamp i Steinkjer- sønnen er siktet for forsettelig drap

Mannens forsvarer, advokat Rolf Christensen, sier til NRK at 24-åringen skal ha innrømmet å ha forvoldt farens død, men at det ikke ligger noen erkjennelse av straffskyld i denne innrømmelsen.

Før avhøret, som pågikk i et par timer, hadde siktede en samtale med en psykiater. Politiadvokat Kåre Svepstad i Trøndelag politidistrikt sier at det er sentralt for politiet nå å finne et motiv for drapet.

På åpen gate

Drapet skjedde på åpen gate i et rolig boligstrøk på Steinkjer. Flere personer var vitne til det som utspant seg. Faren døde kort etter at han skal ha blitt slått med en stump gjenstand, skriver Trønder-Avisa.

Ifølge avisa tilhørte avdøde Steinkjer menighet av Jehovas vitner, der han hadde vært forstander.

Politiet i Trøndelag fikk først melding om at en mann var alvorlig skadd etter en voldshendelse i boligfeltet klokka 14.14. De ankom stedet seks minutter senere der de fant den skadde og pågrep sønnen.

Faren fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politistasjonssjef Snorre Haugdahl sa på en pressekonferanse i Steinkjer torsdag kveld at politiet har funnet det de antar er drapsvåpenet.

Fredag fortsatte også avhør av vitner. Politiet ber folk som kan ha informasjon i saken, ta kontakt.

Les også: 24-åring innrømmer å ha forvoldt farens død

Sterkt preget samfunn

Haugdahl omtaler drapet som en familietragedie som har rammet mange.

Ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer sier at naboer og kommuneansatte er sterkt preget av voldsepisoden.

– Jeg tror alle i Steinkjer er ganske sjokkert over at dette har skjedd, sier Gram til NRK.

Kommunens kriseteam er iverksatt for familien, naboer og forbipasserende.

(©NTB)