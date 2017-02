Drevland trekker seg fra Bergen-politikken

ANNONSE

Trude H. Drevland trekker seg ut av bystyret i Bergen. Det skriver hun på sin egen Facebook-side på fredag.

Det er Bergensavisen som først melder saken.

- Vil alltid være i Høyre

– Jeg takker for all støtte i Bergen og vil med dette meddele at jeg har tatt den tunge, men for meg riktige beslutingen at jeg ikke vender tilbake til bystyret i Bergen, skriver Høyre-politikeren.

– Jeg er et politisk menneske og vil alltid være i Høyre. Utover dette ønsker jeg ikke å gi ytterligere kommentarer.

Ble ønsket tilbake

Den tidligere ordføreren i Bergen ble siktet for grov korrupsjon i september i 2015 sammen med havnedirektør Inge Tangerås og reder Torstein Hagen i Viking Cruises. Saken kom opp etter at hun sammen med Tangerås ble fløyet for rederens regning til Italia for å delta i sjøsettingen av cruiseskipet Viking Star.

Før jul i 2016 ble siktelsen henlagt. Få dager senere ble hun ønsket velkommen tilbake til bystyret i Bergen, etter å ha vært permittert siden siktelsen mot henne ble opprettet, men to måneder senere velger hun altså å takke nei til å vende tilbake til politikken i Bergen.

- Konstant frykt

I høst lanserte hun sin bok «Litt privat», der hun fortalte åpenhjertig om hvordan hun har opplevd de siste årene.

Våren 2015 ble hennes ektemann, Odd Drevland, dømt til to år og ti måneder i fengsel for underslag av 2,9 millioner kroner i forbindelse med hans tidligere advokatvirksomhet.

Senere samme år ble Drevland selv, mens hun var ordfører i Bergen, siktet for grov korrupsjon.

«De siste fire årene med rettssaken mot Odd har jeg hatt en konstant frykt for konsekvensensene av alt som skjedde, livredd for alt jeg ikke visste, livredd for å miste tilliten jeg har strevet for å oppnå. Alle fire vegger falt plutselig sammen, for tilliten alt bar bygget på, forsvant», skriver Drevland i boken.

«I tillegg bygget jeg meg opp et nesten ukontrollerbart sinne over sviket, en gjennomgående frykt for det ukjente, for hvordan ungene skulle få det - for alt. Sinne, og en uendelig sorg», forteller hun videre.