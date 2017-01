Eirik Jensen innrømmer å ha løyet i avhør med Spesialenheten

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag ettermiddag fortsatte Eirik Jensen sin forklaring for åpne dører, etter at han hadde måttet forklare seg for lukket rett hele mandag og halve tirsdag.

Aktor fra Spesialenheten Kristin Schilling grillet Jensen om hans, til da, hemmelige informantkontakt med hasjbaronen Gjermund Cappelen. Han ble pågrepet av politiet 19. desember 2013. Jensen ble pågrepet i februar 2014.

De er begge tiltalt for grov narkotikavirksomhet, og grov korrupsjon. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, mens Cappelen har erkjent lovbruddene.

Som bevis har Spesialenheten sikret over 15000 SMS-er mellom Jensen og Cappelen i et tidsrommet 2007 - 2013.

Tiltalte Gjermund Cappelen i Oslo tingrett mandag 9. januar.

Aktor skeptisk

Kontakten mellom Jensen og Cappelen ble tema i retten, og Schilling ville vite følgende:

- Hvor ofte, og hvordan, har kontakt mellom deg og Cappelen vært siste halvåret (i 2013)?

- Det har vært kontakt når han har ringt og spurt om ting. Det er stort sett det. I den perioden var det ikke noen saker av betydning som ble generert for meg som politimann,

Jensen ble konfrontert med omfanget av kontakten med Cappelen allerede i sitt første avhør med Spesialenheten. I tidsrommet 9. september - 20. desember var det 295 dokumenterbare SMS-kontakter mellom Jensen og Cappelen.

Schilling mente at det Jensen forklarte i retten ikke var det samme som han hadde forklart i avhør, og at han underkommuniserte kontakten mellom ham og Cappelen i avhør.

Politibetjenter fra gamle Asker og Bærum politidistrikt gjorde innbrudd i en garasje i Røa i Oslo vest i desember 2013. Der beslagla de 109 kilo hasj. Hensikten var å fremprovosere kommunikasjon i hasjnettverket til Gjermund Cappelen.





Løy om Cappelen-kontakt i avhør

- Det du sier stemmer ikke verken i omfang eller med tanke på deg som initiativtaker, hvordan forklarer du avviket?

- Dette har jeg forklart meg om før. På tidspunktet jeg var i det avhøret var jeg fortsatt underlagt taushetsplikt, den var ikke opphevet. Å avdekke frekvens på møter med en informant er ikke det første man gjør

Aktor leste igjen fra hva Jensen hadde forklart i avhør og lurte på om han bevisst hadde forklart seg uriktig vedrørende omfanget av kommunikasjonen med Cappelen.

- Husket du det ikke? spurte aktor

- Jeg husket det, men valgte å minimalisere kontakten i første avhøret, innrømmet Jensen.

Senere i utspørringen kom det frem at Jensen hadde forklart i avhør at kontakten mellom ham og Cappelen dreide seg om cirka to SMS-er i uken, det siste året de hadde kontakt.

- Hvorfor sa du at omfanget av kontakten var på to SMS-er i uken?

- Jeg har også tidligere sagt at jeg har store problemer med å blåse (avsløre) en kilde, svarte Jensen kontant.

Sa ikke fra om forsvunnet hasj

I retten ble Jensen også grillet om sin omfattende bruk av kontanter. Han ble spurt om alt fra kjøp av tjenester av en snekker, kjøp av varer å XXL og betaling for en spinningsykkel.

I retten kom det også frem at Jensen ikke varslet sine politikollegaer etter at et hasjparti på 109 kilo forsvant på Røa i Oslo vest, natt til desember 18. desember 2013. Hasjinnbruddet ble utført av politispanere på et strengt hemmelig oppdrag.

I avhør har Cappelen forklart at han møtte Jensen på Grønland i Oslo 18. desember samme året. I retten kom det også frem at Cappelen fortalte Jensen om at hasjpartiet hadde forsvunnet.

I retten forklarte Jensen at Cappelen hadde fortalt ham at dette hadde skjedd med en kamerat av ham. Dette benekter hasjbaronen, som mener han fortalte om seg selv, til Jensen.

Rettens dommer, Kim Heger, ville ha konkrete svar på denne delen av utspørringen:

- Ble informasjon om det forsvunne hasjpartiet registrert?

- Nei, svarte Jensen kort.

- Da er det på det rene at du hadde disse opplysningene for deg selv?

- Ja, var Jensens korte svar.

I utspørringen av dommeren fortalte Jensen også at han ikke kjente til kvantumet på den forsvunne mengden med hasj.

Nettavisen har tidligere omtalte at Jensen tidligere har blitt etterforsket av Spesialenheten, blant annet etter tips fra kriminelle, men at saken ble henlagt i 2009.

Rettssaken mot Jensen og Cappelen i Oslo tingrett er berammet frem til midten av juni.