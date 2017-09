Eirik Jensen risikerer 21 år i fengsel: Samboeren Ragna er hans viktigste støttespiller

- Det er klart jeg er redd for å miste kjæresten min, sier Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre til Nettavisen.

Mandag faller dommen i rettssaken mot den tidligere polititoppen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Historien er kjent. Den tidligere polititoppen og -stjernen ble pågrepet 24. februar 2014. I all hemmelighet ble han fraktet til politistasjonen i Sandvika, hvor han ble registrert som «NN».

Senere ble han flyttet. I like over tre måneder satt han isolert i Kongsvinger fengsel.

8. februar 2016 ble han formelt tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet sammen med politiinformanten og storkriminelle Gjermund Cappelen. Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

- Har tenkt på soning i fengsel

Rettssaken varte i fire og en halv måned. Underveis var det skittkasting, en rekke påstander om ulovlige forhold og private opplysninger. Hele livet hans ble brettet ut. Bokstavelig talt. Lydopptak av arbeidskonflikter ble spilt av, SMS-er ble vist, venner og familie måtte innta vitneboksen. Nesten alt var offentlig.

Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre møttes vinteren 2014/2015. Forelskelsen har gjort den tunge tiden enklere å takle.

- Jeg har heldigvis fått mye støtte i denne tiden. Støttegruppen på Facebook har vært utrolig bra. Jeg er ikke på nettet selv, men jeg har fått med meg at jeg har fått mye støtte der, sier Jensen.

- Til og med folk jeg har pågrepet og satt i fengsel har tatt kontakt for å vise sin støtte. På Facebook-siden står de frem med fullt navn. Alle jeg snakker med, og de som kjenner meg, sier at de ikke kan kjenne seg igjen i det som kommer frem i retten. Det har gjort at jeg har klart å tenke positivt. Det er klart dette har hatt en betydning for meg.

I over tre og et halvt år har Eirik Jensen levd med usikkerhet. I Oslo tingrett kom det påstand om 21 års fengsel. En av lovens strengeste straffer.

Mandag 18. september faller dommen.

- Jeg har tenkt tanken, på at det kan bli fengsel, men det er ikke noe jeg fokuserer på. Når dommen kommer må jeg bare ta det der og da.

Fikk ny kjæreste

Vinteren 2014/2015 møtte han Ragna Lise Vikre i forbindelse med en fotoshoot til Jensens bok «På innsiden». Kvinnen på 57 år har i en årrekke jobbet som illustratør og levert coversider på bøker og til ukepressen. Hun ble Jensens viktigste støttespiller i den svært krevende tiden.

- Det gikk seg gradvis til, men etter hvert ble jeg veldig glad i Eirik, og jeg har aldri angret på beslutningen om å innlede et forhold med ham. Jeg visste at det var dette jeg ville og var villig til å ta konsekvensene, sier Vikre til Nettavisen.

- Blir du redd av å tenke på at Jensen kan havne i fengsel?

- Det er klart jeg er redd for å miste kjæresten min.

Eirik Jensen risikerer 21 års fengsel dersom han blir dømt i retten. Han er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

- Men stort sett har dette gått greit. Enkelte dager har jeg hatt kjempenegative tanker. men vi sitter ikke bare og gråter, og vi har vært flink til å trøste hverandre når det har vært nødvendig. Og det har vært flest gode dager i denne periode.

I perioden før rettssaken fortsatte medieoppslagene å komme. Avhør fra saken ble lekket til pressen. Nettavisen omtalte før rettssaken at Cappelen hadde hevdet at Jensen samarbeidet med torpedoer for å få inn narkopenger. Det ble også lekket at politispanere fryktet at hele etterforskningen mot Cappelen og Jensen skulle gå i vasken. I retten ble han også kalt «møkkete tjenestemann» av sin tidligere sjef, Einar Aas.

- Jeg forstod at det kom til å bli tøft og mye negativ oppmerksomhet i media. Men folk har vært veldig støttende og jeg har aldri vært utsatt for ubehageligheter, sier Vikre.

- Jeg har tenkt at det er oss to. Så får vi ta ting som de kommer. Vi håper selvsagt på frifinnelse, men uansett hva som skjer så regner jeg med dommen ikke blir det siste som blir skrevet i denne saken.

Manager for samboeren

Hverdagen er som for folk flest. Både Jensen og Vikre trener, går tur med hundene og sysler med bok- og kunstprosjekter. Nettopp det siste har de fått til felles. Fredag 15. september skal Vikre holde sin første kunstutstilling i Oslo, i samarbeid med den anerkjente landskapsmaleren Tore Hogstvedt. Utstillingen holdes i Interiørgalleriets lokaler på Majorstua.

- Det er en glede å få samarbeide med en kunstner på Hogstvedts nivå, sier Vikre.



Ragna Lise Vikre er maler i tillegg til jobben som illustratør for bokforlag og ukepressen.

- Kunsten har vært viktig for både meg og Eirik. Det har fått oss til å tenke på andre ting og å ha et felles prosjekt, sier Jensen og Vikre samstemte til Nettavisen.

- Jeg bidrar med organisering, jeg er kritiker, kjøper pensler og det hun trenger, i tillegg ordner avtaler med den ene og andre. Kunsten har vært avgjørende for at jeg har hatt en ålreit hverdag, sier Jensen.

- Malingen har vært viktig. Det får meg til å fokusere på andre ting enn saken, dommen og usikkerheten. Kunsten er også en del av mine daglige rutiner og dessuten har Eirik vært en fantastisk inspirasjon. Jeg lever også et strengt regime med trening. Etter en skikkelig økt tenker jeg klarere og er i bedre humør, sier Vikre.

De omtaler seg selv som «voksne mennesker» og snakket mye om saken i bli-kjent-fasen.

- Hun hadde veldig mange spørsmål. Ragna er ikke naiv og hun utfordret meg skikkelig. Jeg har ikke noe å skjule verken for henne, mine venner eller andre som kjenner meg. Jeg fortalte det akkurat som det var og det er slik jeg har forholdt meg i retten også, sier Jensen.

Pappa møtte Jensen

For Vikre var det aldri aktuelt å ta en annen utvei enn å fortsette forholdet med den nå tiltalte eks-politimannen.

- Jeg har ikke så mye familie, men jeg snakket mye med mine to sønner og min far da jeg ble kjent med Eirik. Jeg snakket også med venner om dette. Men det har aldri vært noe problem. Min far (Per Vikre) ønsket ham velkommen til familien og syntes han var hyggelig.

- Det er klart en slik respons hjelper. Jeg er veldig glad i ham og vi har det for det aller meste fint sammen. Det har vært mange flere gode enn dårlige stunder. Dessuten hjelper det å ha vært innmari forelsket. Det er vi ennå. Forelskelsen gir masse positiv energi.

Per Vikre er faren til samboeren til Jensen. Han har et godt inntrykk av den tiltalte eks-politimannen.

Om den positive energien tar forholdet ett steg lenger gjenstår å se. Begge ler når Nettavisen stiller spørsmålet.

- Har du gått ned på kne, Jensen?

- Nei, det har jeg ikke. Det der får du snakke med Ragna om.

Men Jensen-samboeren er også hemmelighetsfull. Noe svar får vi ikke.

Drittslenging i retten

Vikre var i retten så ofte hun kunne i løpet av månedene rettssaken varte. Det var langt mellom høydepunkter.

- Når det var vitner som var bra for oss var det enklere å tenke positivt. Men det var tungt å høre på alle påstandene som kom og all drittslengingen fra politifolk som vitnet mot ham.

- Det var også flere tilfeller av at folk ble bortvist etter at de kom med trusler. Utenfor tingretten var det jo også en som ropte «jævla svin» etter ham, sier Vikre.

Den siste episoden filmet og omtalte Nettavisen, og deretter flere andre medier.

- Det ble mye negativ oppmerksomhet.

VIDEO: Kriminell ropte «jævla svin» etter Eirik Jensen

De gode stundene fikk en hard landing da det var klart at Riksadvokaten besluttet at det skulle tas ut tiltale mot Jensen. Han har måttet svare for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj fra 2001 til 2013 og grov korrupsjon

Cappelen ble tiltalt for å ha stått bak organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge og grov korrupsjon. Hasjsmugleren erklærte seg skyldig da rettssaken startet. Jensen benektet alle anklagene.

Både Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre er begge opptatt av trening og går også turer med hundene sine.

- Da tiltalen kom fikk vi rett og slett sjokk. Vi opplevde at det var et veldig tynt grunnlag. Det var beinhardt. Vi var ikke forberedt på det i det hele tatt. I perioden etter var det mange dystre tanker, sier Vikre.

- Jeg kunne ikke forstå det. Jeg har erfaring med politiarbeid, påtaleprosesser og rettssaker. Uansett hvor mørke tanker jeg kunne ha, hadde jeg ikke sett for meg en tiltale, sier Jensen.

Selvmordstanker

Da han satt i varetekt var det bekmørkt. Han ble satt i isolasjon på grunn av bevisforspillelsesfare. Selvmordstankene kom snikende.

- Det der er veldig personlig. Det har vært veldig mørkt og det er det jeg ikke så lyst å snakke så mye om. Men jeg er skrudd sammen slik at jeg alltid har lyst å komme tilbake. Jeg gir ikke opp, sier Jensen til Nettavisen.

I boken hans, «På innsiden» skriver Jensen:

«Tørketrommelen herja med tankene mine, bryteren var helt utafor rekkevidde, hodet galopperte, tankekaos.

Hva faen har skjedd?

Hva er dette for noe?

Hvorfor?»

«Jeg tenkte: Faen heller, skal jeg gidde dette?»

Jensen har ikke sluttet å stole på folk. Selv om hasjsmugleren Cappelen til slutt navnga ham.

Maleriet «Prøvelsen» er malt av Jensens samboer. - Gribben representerer media og andre instanser. Han er blitt hakket på. Hakket til blods, uttalte Vikre i et intervju med Dagbladet.

- Det som har vært min styrke og svakhet har vært at jeg har kunnet kommunisere med folk. Jeg har gode erfaringer med å stole på folk, men det er denne ene gangen jeg har blitt sviktet. Cappelen har tatt et valg, han ville ha strafferabatt. Derfor har han løyet om meg og min rolle.

- Jeg har ikke gjort det han sier.

- Ventetiden er det verste

Påtalemyndigheten, både Spesialenheten og statsadvokat Lars Erik Alfheim, har hele tiden benektet for at det har vært noen avtale med Cappelen om strafferabatt.

I februar omtalte Nettavisen til da ukjente detaljer om et hemmelig møte på Riksadvokatens kontor i januar 2014 hvor det ble diskutert om det var juridisk mulig å gi Cappelen strafferabatt dersom han anga Jensen.

- Hvilken ordning om strafferabatt har din klient fått?

- Ingen! Absolutt ingen. Det er ikke inngått noen som helst avtale, svarte Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen under rettssaken.

I retten la aktoratet ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen. Han fikk dermed tre års «strafferabatt», noe både Cappelen og hans forsvarere var misfornøyd med. Jensen risikerer 21 års fengsel.

- Ventetiden er det verste. Vi får ikke gjort noe med dette nå. Hva utfallet blir får vi bare se, avslutter Jensen.

Domsopplesningen i Oslo tingrett starter klokken 09.30 mandag 18. september. Selve konklusjonen, domsslutningen, kommer cirka fire timer senere, klokken 13.30.

POPULÆR VIDEO: Carl I. Hagen: - Ligger i kortene at Støre må trekke seg