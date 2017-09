Eirik Jensen-saken: Cappelen-dom kan bli utsatt til 2019

I tillegg kan strafferabatten på seks års fengsel ryke. - Det skal bli spennende å se hvor mye retten legger på straffen hans, sier John Christian Elden til Nettavisen.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag ble eks-politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon i en årrekke.

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen, som hevder å ha betalt Jensen 500 kroner per kilo de fikk inn til Norge, ble dømt til 15 års fengsel.

Politiet stjal 109 kilo hasj fra ett av Cappelens hasjlagre i desember 2013. Dette var for å provosere frem kommunikasjon mellom personene i nettverket.

Dommen mot Cappelen er likevel ikke endelig. Flere personer i hasjnettverket fikk sine endelige dommer i lagmannsretten i april. Den strengeste straffen var på 14,5 års fengsel. Denne saken gjaldt oppbevaring og salg, og altså ikke smugling og korrupsjon. Da denne delen av saken gikk i Asker og Bærum tingrett høsten 2015, erkjente Cappelen straffskyld, men utmålingen av straff skulle ikke gjøres før etter Jensen-saken i Oslo tingrett.

Kan bli utsatt

16. og 17. oktober må Cappelen på nytt møte i retten, for å argumentere for så lav samlet straffeutmåling som mulig i oppbevaringssaken. Men dersom han anker dommen i Jensen-saken på 15 års fengsel blir også saken i oktober utsatt.

- Det er slik at det ikke er mulig å gi en samlet straff før det foreligger rettskraftig dom i saken med Eirik Jensen fra Oslo tingrett. Da snakker vi godt ut i 2019. Det blir trolig ikke berammet en ankesak før det, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

- Vi mener dommen på 15 år er for streng. Men vi skal vurdere dette grundig og tar stilling til om vi anker dommen i Jensen-saken i slutten av uken.

Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden har tidligere opplyst til Nettavisen at de ikke tror de blir tilgjengelig for en ankesak før i 2019.

Benedict de Vibe, forsvarer for Gjermund Cappelen.

I Oslo tingrett var det klart at Cappelen skulle dømmes til 21 års fengsel. Men han fikk til sammen seks års strafferabatt. Fire år for å ha tilstått sin egen rolle i saken og to år for å ha bidratt til å oppklare straffesaken med Jensen ved å angi ham medvirker til smugling av 14 tonn hasj fra 2004 til 19. desember 2013.

Asker og Bærum tingrett kan behandle sin egen sak helt separat, men det er ikke vanlig i saker som for øvrig henger sammen og har likt saksforhold.

Eirik Jensen skal ha mottatt denne falske kvitteringen fra narkosmugleren Gjermund Cappelen i forbindelse med oppussing av et bad.

- Det skal høyst sannsynlig avsies en fellesstraff for begge sakene. Disse sakene henger så nøye sammen at det er det som er naturlig. Grunnen til at sakene ble delt i to er at de andre i Cappelen sitt nettverk ikke skulle måtte vente for lenge med å få rettskraftige dommer i sine saker, sier tingrettsdommer Trond Mangseth til Nettavisen.

Rabatten kan ryke

Det er ikke han som skal behandle Cappelen-saken når den kommer opp i Asker og Bærum tingrett. Når straffeutmålingen behandles der kan hasjsmugleren risikere å få en strengere dom enn de 15 årene han allerede er idømt.

- På generelt grunnlag kan jeg si at alle utfall er aktuelle. Retten kan bli stående på 15 års fengsel eller de kan utmåle en strengere straff, sier tingrettsdommer og mediekontakt ved Oslo tingrett til Nettavisen.

- Kan han risikere å få over 21 års fengsel?

- Nei. I norsk straffeprosess er det ikke slik at man legger sammen de to straffene som et matematisk regnestykke. Men det utmåles en ny straff, der han altså ikke skal komme dårligere ut enn om alle forholdene ble pådømt samtidig og øvre strafferamme er 21 års fengsel.

Stjerneadvokaten John Christian Elden forsvarer Eirik Jensen.

Jensens forsvarer John Christian Elden er overbevist om at Cappelen for høyere straff, men understreker at det ikke er han som er dommer i saken.

- Det skal bli spennende å se hvor mye Asker og Bærum tingrett legger på straffen hans, og hva Cappelen tenker om hvordan han har kommet ut av dette totalt sett, sier Elden til Nettavisen.

- Om det er politiet som har lurt Cappelen med å antyde at dette er klarert med Riksadvokaten, eller om det faktisk er klarert, har ingen betydning for risikoen for falske anklager.

- Falske anklager

Jensen har hele tiden nektet for å ha begått straffbare forhold og Elden er ikke tvil om hva som var Cappelens motivasjon for å trekke den tidligere polititoppen inn i saken.

Spesialenheten mener Eirik Jensen mottok dette badet som motytelse for å hjelpe hasjsmugleren Gjermund Cappelen med å smugle store mengder. Verdien er på 292.000 kroner.

- Det er så åpenbart i denne saken at de falske anklagene mot Jensen er fremsatt fordi Cappelen ble lovet omfattende strafferabatt. Det er høyst betenkelig når politiet i praksis lover dette for å få bekreftet sine teorier. Resultatet ser man i denne saken, sier Elden syrlig.

Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Lars Erik Alfheim, som har vært ansvarlig for den Cappelens del av straffesakene, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Cappelens forsvarer er krystallklar på at han ikke tror at hans klient får strengere straff.

- Nei, snarere tvert imot. Han har bidratt til oppklaring av disse sakene, sier de Vibe til Nettavisen onsdag.

Etter at dommen var klar mandag sa forsvareren at de kunne godtatt en straff på 13 år under Nettavisens Facebook live-intervju.

- Vi hadde kanskje godtatt en straff på 13 år, men ikke 15. Og da snakker jeg om samlet straff for både saken i Asker og Bærum og i Jensen-saken.

Jensen på frifot

Under rettssaken omtalte Nettavisen at det har vært hemmelige møter hos Riksadvokaten, den høyeste påtaleenheten i Norge, hvor strafferabatt for Cappelen ble diskutert.

Advokat de Vibe avviser at Cappelen har fått en avtale med påtalemyndigheten om strafferabatt før rettssakene mot ham startet.

Ina Strømstad, tingrettsdommer og mediekontakt ved Oslo tingrett.

Dersom Cappelen anker saken videre blir bare spørsmålet om straffeutmåling som blir behandlet. Cappelen har erkjent straffskyld for smugling av 16,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Cappelen ble også dømt til inndragelse av 825 millioner kroner i Oslo tingrett.

Cappelen og flere i hans hasjnettverk ble pågrepet i desember 2013, mens Jensen ikke ble tatt før 24. februar 2014. Cappelen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet, mens Jensen fortsatt er en fri mann, noe Cappelen har reagert på.

- Det er tydelig at det er forskjell på folk, sa han i en kort kommentar til Nettavisen fredag.

8. februar 2016 ble de formelt tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet. Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

