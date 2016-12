Eirik Jensen vil ta narkooppgjøret for åpne dører

ANNONSE

Politimannen Eirik Jensens situasjon endret seg dramatisk da han gikk fra å være lederen for etterforskningen av organisert kriminalitet til selv å bli tiltalt for delaktighet i innførsel av 17 tonn hasj.

Navngitt av den andre hovedtiltalte i saken, Gjermund Cappelen, har Jensen blitt etterforsket av Spesialenheten for politisaker for medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj og for grov korrupsjon. Når han den 9. januar møter i Oslo tingrett, tiltalt sammen med Cappelen i en rettssak som vil pågå helt til midtsommer. er det gått tre år siden saken ble rullet opp. Men fremdeles står mange spørsmål ubesvart, blant annet om krefter i det kriminelle miljøet har ønsket å ramme Eirik Jensen.

– Cappelen har åpenbart en grunn, noen har presset på, men hvem og hvorfor håper vi saken kan avklare, sier politimannens forsvarer Arild Holden til NTB.

– Dette vil bli helt sentralt og kjempeviktig for oss å få belyst under rettssaken, fortsetter advokaten.

Stor forskjell

Politimannen som kjente Oslos kriminelle miljøer nærmest fra innsiden, avviser alle beskyldninger i tiltalen Spesialenheten for politisaker har tatt ut mot ham.

Ved å gi Cappelen informasjon om det var kontroll eller klar bane ved grenseovergangene, skal Jensen gjennom ni år ha bidratt til å sikre innførsel av opptil 17 tonn hasj. Spesialenheten mener Jensen ved å gi beskjeder som «kontoret er tynt bemannet», feriemodus over hele linja», «stille og sol» eller lignende, fortalte om faren for kontroll når en narkotransport var på vei.

Påtalemyndigheten mener Cappelen har tjent oppunder 1 milliard kroner på hasjen og vil kreve opptil 850 millioner kroner inndratt i forbindelse med straffesaken. Eirik Jensen skal ha mottatt verdier for 2,1 millioner kroner. Oppussing av et bad for 300.000 kroner inngår i beløpet.

Eneste navn

Da Cappelen sto tiltalt for omsetningen av hasjen i Asker og Bærum tingrett i fjor, fortalte han pressen at han ble provosert til å navngi Eirik Jensen på grunn av måten politiet behandlet ham på i varetekt.

Han skal ikke ha navngitt andre som har vært involvert i narkotikahandelen gjennom mange år.

– Fordi den konfrontasjonen jeg hadde med politiet, var helt uvanlig. Det vil jeg ikke snakke om nå, men det vil komme fram i retten. Det var ikke enkelt å utlevere Eirik Jensen, uttalte Cappelen.

Åpne dører

I motsetning til Cappelen har den 59 år gamle politimannen motsatt seg alle forsøk fra Spesialenheten på få gjennomført en lukket rettsprosess. Når rettssaken starter vil Eirik Jensen fortelle alt han vet for åpne dører, sier Holden.

Dersom ikke Høyesterett velger å gjøre om på beslutningen som er fattet mot Spesialenhetens ønske om å lukke dørene i både tingretten og lagmannsretten, vil begge de tiltaltes forklaringer gå for åpne dører når Oslo tingrett åpner maratonsaken 9. januar.

Pensjonist

Som politimann kunne Eirik Jensen ha søkt om pensjon allerede for to år siden, et halvt år etter at han ble siktet for korrupsjon. Likevel søkte han om å få gå av først i høst. Fra 1. desember har Jensen vært ute av politiet og et langt politiliv er avsluttet.

– At han ikke lenger er ansatt i politiet, endrer ingenting. Reglene om taushet knyttet til jobben oppheves ikke selv om en går av med pensjon. Men dette gjelder på generelt grunnlag. Erik Jensen har rett til å bryte taushetsplikten for å kunne forsvare seg, sier advokat Holden.

Til sammen er det fra aktor- og forsvarersiden varslet over 150 vitner til rettssaken som skal gå i den såkalte Breivik-salen i Oslo tingrett. Flere er i ledelsen i politiet. Også Riksadvokaten skal være varslet som vitne.