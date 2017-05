Eksperter: Rekordlav pengemarkedsrente bør gi deg billigere boliglån

ANNONSE

Renten på tremåneders Nibor falt fredag til 0,91 prosent, det laveste nivået noensinne og en nedgang på 0,25 prosent siden nyttår.

Nibor-renten, også kjent som pengemarkedsrenten, er det mest brukte målet på hvor mye det koster bankene å låne penger til hverandre.

Dette betyr at bankene nå kan låne penger på et historisk lavt nivå.

KREDITTANALYTIKER: Kredittanalytiker Pål Ringholm har i flere år jobbet for Swedbank, men begynner 1. juni hos konkurrenten Sparebank 1 Markets.

– Lavere pengemarkedsrenter betyr at forhandlingsstyrken til kundene er blitt bedre overfor bankene. Siden bankene kan låne billigere, betyr det at de kan strekke seg lengre enn de kan ellers, sier kredittanalytiker Pål Ringholm til Nettavisen.

Han tror samtidig at bankene vil være veldig forsiktig med å sette ned renten for alle kundene sine.

Med andre ord: Du må selv ta telefonen til banken hvis du vil forhandle ned renten på boliglånet ditt.

– Det er sånn at norske banker ikke tjener veldig godt på boliglån i dag, selv om de tjener bedre enn de gjorde for en stund tilbake. I utgangspunktet tror jeg ikke bankene vil sette ned renten på bred basis, men samtidig er konkurransen mellom bankene hard, så det er ikke umulig, sier Ringholm.

– En fordel

Professor Ola Grytten ved NHH tror også fallet i Nibor-renten vil gjøre det lettere for deg som kunde å forhandle deg frem til en lavere boliglånsrente.

TROR DE GRUER SEG: Ola Grytten, professor i økonomi ved NHH, vil forsøke å unngå å sette ned renten for alle kundene.

– Dette er absolutt fordel for dem som vil forhandle med bankene. Lavere Nibor betyr at bankene har litt mer å gå på i forhandlinger, sier han til Nettavisen.

Han tror også bankene vil forsøke å unngå å sette ned renten for alle kundene.

– Jeg tror bankene vil grue seg til å sette ned renten såpass mye, siden marginene på boliglån ikke er spesielt sterke, sier han.

Anbefaler å binde renten

Rentene er nå på sitt laveste på 5000 år, og de fleste venter at på sikt vil rentene ikke falle mer, men stige. Ringholm mener det derfor kan være smart å binde renten nå.

– Hvis du har en sårbar økonomi, ville jeg definitivt bundet renten nå, og da for ti år. Hvis du har en mindre sårbar økonomi, kan det fortsatt være smart, men du kan samtidig ta en vurdering på om du tror renten skal mer ned, sier han.

PEKER RIKTIG VEI: For bankene har det aldri før vært billigere å låne penger. Det bør komme kundene til gode, sier ekspertene.



Grytten er litt mer forsiktig med å anbefale å binde renten.

– Det kan være smart, i hvert fall hvis du får et godt tilbud fra banken din. Vanligvis har det vært sånn at du oppnår lavere rente ved å ikke binde renten, men akkurat nå er renten så lav at du neppe kan tape noe særlig på det, sier Grytten.

Bjerke ville ikke kommentere

Nettavisen spurte Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, om utsiktene for boliglånsrentene på kvartalspresentasjonen sist fredag, spesielt gitt fallet i Nibor-renten.

Han ville ikke kommentere hvordan de fastsetter rentene, men at det er grunn til vente at rentene vil være lave lenge.

– Dette et spørsmål både om hva som skjer i det korte pengemarkedet, men også konkurransesituasjonen, sier Bjerke til Nettavisen.

