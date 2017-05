Elden: - Historien til Cappelen er et eventyr

* Jensen har jobbet i Oslo politidistrikt siden 1977 og har blant annet ledet gjengprosjektet i Oslo.

* Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 - 2013. I tillegg er han tiltalt for grov korrupsjon, ved å ha mottatt verdier for 2,1 millioner kroner. I tillegg er han tiltalt for en rekke brudd på våpenloven.

* Politioverbetjent Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar 2014, og nekter all straffskyld.

* Gjermund Cappelen (48) fra Bærum var tiltalt som hovedmann bak et omfattende nettverk som smuglet hasj fra første halvdel av 1990-tallet og fram til pågripelse i 2013.

* Har erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj og en inntjening på opptil 125 millioner kroner. Har tilstått alt.

* Har i avhør sagt at den omfattende smuglingen bare var mulig fordi han samarbeidet med politimannen og den tidligere lederen for politiets avdeling mot organisert kriminalitet, Eirik Jensen. Skal ikke ha navngitt andre samarbeidspartnere som leverandører eller kunder.

* Cappelen er tiltalt i samme sak som Jensen. Tiltalen mot ham er på innførsel av 16,2 tonn hasj. Han er også tiltalt for grov korrupsjon.

