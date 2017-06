Eldre jobber mer enn før - se hvor i landet de jobber lengst

ANNONSE

En 50-åring i 2016 kan forvente å tilbringe ytterligere 11,8 årsverk i arbeidslivet, viser Navs nye analyse av yrkesaktivitet blant seniorer. Det er en økning på 2,2 årsverk fra 2001.

- Siden 2001 har antall år i yrkeslivet økt med 80 prosent av økningen i levealder. Hvis den trenden fortsetter fremover, er det veldig bra, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i kunnskapsavdelingen i Nav.

LIEN: Ole Christian Lien (bildet) er seksjonssjef i Nav og har, sammen med Oddbjørn Haga, laget analysen «Utviklinga i pensjonering og sysselsetjing blant seniorar».

- Sysselsettingen har gått ned for yngre grupper og arbeidsledigheten var fortsatt på et høyt nivå i fjor. Det er da svært gledelig at vi observerer økende sysselsetting blant seniorene, sier seksjonssjef Lien.

Potensialet for vekst i sysselsetting blant seniorer er fortsatt stor. Dagens 50-åringer har en forventet levealder på 84 år (2016-tall). Av de 34 leveårene etter 50, er de i gjennomsnitt yrkesaktive i 11,8 av dem.

- 1 av 5 slutter i jobb ved 62 år. Det har mye med regelverket å gjøre. Mange sluttet også ved 67 år. Det er nok en viktig symbolsk grense for mange. Vi trenger å bryte opp disse grensene slik at flere står i jobb lenger, sier Lien.

Store forskjeller



Det er stor forskjell mellom landsdelene, og gapet mellom menn og kvinner er redusert noe siden 2001. Tallene viser også at man jobber lengst i offentlig forvaltning, og i høyere stillinger.

- Målet i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) om 1 års økning i yrkesaktiviteten etter 50 år fra 2009–2018 er dermed på god vei til å bli oppnådd, sier Lien.

