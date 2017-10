Elevene fikk klemmeforbud - nå legger rektor seg flat

Skoleledelsen gjør helomvending etter omstridt forbud mot fysisk kontakt i friminuttene.

Med nye ordensregler fikk elevene på Øygard ungdomsskole i Sandnes kommune i Rogaland forbud mot å klemme og ha fysisk kontakt i frimuttene. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og nå gjør skoleledelsen helomvending, melder TV 2.

- Vi har valgt å gå tilbake på det nå, sier assisterende rektor ved skolen, Anja Sarita Røyneberg til TV-kanalen.

Nye ordensregler vekket reaksjoner



Røyneberg sier at både elever og ansatte har opplevd at mye fysisk kontakt har utviklet seg til knuffing og uheldige situasjoner. Derfor kom skolen med de nye ordensreglene, men nå vil skoleledelsen få innspill fra elevene, foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget på skolen før de treffer en beslutning. Sarita Røyneberg sier nå at det ikke var noen god idé å adressere disse utfordringene med et forbud.

- Nei, det var ikke god plan. Det er godt ment, for det var mye fysisk kontakt, men nei - det var ikke en god idé, sier hun til TV 2.

«Ingen fysisk kontakt»

Ifølge Stavanger Aftenblad var ordlyden i det nye forbudet slik:

«Ingen fysisk kontakt (klemming, handshake, knuffing etc.) i friminuttene mellom kl. 08.15–14.00»

Elevene på skolen syntes ikke noe om forbudet, ifølge avisa:

- Om jeg ser en venninne som er lei seg, skal jeg altså ikke få lov til å gi henne en klem. Gjør jeg det risikerer jeg en anmerkning. Dette skal skolen bruke ressurser på å kontrollere. Er det riktig? uttalte en av elevene til Stavanger Aftenblad.



