Elisabeth Waal får oppreisning fra Oslo Universitetssykeshus

- Jeg har vunnet, men jeg klarer ikke føle noe glede over det. Jeg får aldri tilbake den tiden jeg har mistet, sier Elisabeth Waal til Nettavisen.

Tirsdag inngitt hun forlik med sin tidligere arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus (OUS), der hun får en oppreisning på 100.000 kroner. Samtidig dekkes advokatutgiftene hennes, som til sammen beløper på 275.000.

Opplevde å bli degradert

Dermed kan hun endelig sette sluttstrek for den tre år gamle saken, som startet da Elisabeth Waal, tidligere Presthagen, kom tilbake i jobb på OUS etter åtte måneder i fødselspermisjon i juli 2014.

Da var arbeidsoppgavene hennes endret og overtatt av en vikar som hun hadde lært opp. Selv opplevde hun at hun ble degradert.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte i 2015 med at hun ble forskjellsbehandlet på arbeidsplassen. Diskriminering på grunn av fødselspermisjon eller graviditet er ulovlig.

Sykehuset valgte først å anke avgjørelsen, men droppet deretter anken, slik at dommen blir stående.

Spretter ikke sjampanjen

Oslo Universitetssykehus avviste samtidig lenge at det grunnlag til å kreve erstatning og dekning av advokatkostnader, men har nå altså innvilget oppreisning til Waal.

Waal spretter ikke akkurat sjampanjen av den grunn.

- Jeg har blitt dårlig av saken. Belastningen var enorm for hele familien og er nok også grunnen til at jeg nå er separert, sier Waal, som har vært mye sykemeldt de siste årene.

I mai sluttet hun på OUS, og er for tiden arbeidssøkende.

- En seier for oss

Waal, som opprinnelig søkte om et millionbeløp, føler ikke hun har fått full oppreisning. Hun er likevel glad for at saken er ute av verden og at hun har får en erstatning.

- Jeg mener dette er en prinsipielt viktig sak og en varslersak. Jeg har fått eposter og tekstmeldinger om fra andre som sier at de har opplevd noe liknende. Det er utrolig at dette er en sak vi må ta i 2017, sier hun.

Også Waals advokat Einar Brask i Advokatfirmaet Elden sier seg ganske fornøyd med utfallet av saken.

- Det var viktig å få denne oppreisningen. 100.000 kroner er et relativt høyt beløp for denne typen saker. Dette er en seier for oss og en lærepenge for Oslo Universitetssykehus, sier Brask til Nettavisen.

Morten Meyer, hr-direktør i Oslo Universitetssykehus, har kun en kort kommentar til saken, formidlet gjennom sykehusets pressevakt.

«Vi er godt fornøyd med at det er inngått et forlik», lyder den.

