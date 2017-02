ANNONSE

Er det riktig av staten å bruke tvang for å få på plass et nytt kommunekart med færre kommuner? Meningene er delte.

I en ny meningsmåling svarer over halvparten av de spurte at de er imot at det brukes tvang for å få kommuner til å slå seg sammen.

I meningsmålingen som er utført for VG , er 53 prosent av de spurte imot tvangssammenslåing, mens 29,8 prosent svarer at de er positive. 17,2 prosent av de spurte har ikke gjort seg opp noen mening.

Senterpartiets velgere er mest negative til kommunereformen og tvangssammenslåing av kommuner. Hele 82,7 prosent av dem som stemmer Sp, er negative, mens blant Frp-velgere er motstanden nede i 34,4 prosent.

Skepsisen er høyest i Nord- og Midt-Norge, og minst i Oslo, melder NTB.

Denne uken kom meldingen om at Venstre og KrF har inngått en avtale med regjeringspartiene Høyre og Frp om kommune- og regionreformen, som er en av de tyngste sakene for Stortinget i denne perioden.

Målet med reformene er å sette kommunene og fylkene bedre i stand til å levere velferdstjenester og å flytte makt og ansvar nedover.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre viser til at 153 kommuner har fattet positive vedtak om sammenslåing i den frivillig delen av kommunereformen. Av disse har 94 kommuner nå fattet gjensidig positive vedtak (KrF støtter ikke sammenslåingen av Forsand/Sandnes). Basert på disse vedtakene skal man per 1. januar 2020 ende opp med 373 kommuner i Norge, mot 428 før reformen startet.

Med unntak av KrF går partiene inn for åtte tvangssammenslåinger av i alt 27 kommuner.

- Omfanget av tvang er sjokkerende og meningsløst, og helt uten sammenheng, sier ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp), til Kommunal Rapport. I det nye kommunekartet blir Nærøy slått sammen med Vikna, Bindal og Leka.

