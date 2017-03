En av tre grove trafikksyndere er kjenninger av politiet

ANNONSE

Tendensen er at om man bryter loven på andre områder, så gjør man det også i trafikken. Det går fram i en ny rapport , som Utrykningspolitiet (UP) publiserte torsdag.

Rapporten er basert på en gjennomgang av 208 trafikkulykker i 2012, hvorav 139 var dødsulykker og 56 ulykker med betydelig skade. I hver ulykke har UP definert en gjerningsperson, og i 96 prosent av ulykkene har denne personen utvist grov (60 prosent) eller simpel (36 prosent) uaktsomhet.

– Andre etater som Vegvesenet og Transportøkonomisk institutt jobber veldig med kunnskap opp mot ulykker. Men ingen av dem har den muligheten som politiet har til å se hvem som kjører ulykkesbilene og hvilken bakgrunn de har, sier UP-sjef Runar Karlsen til Politiforum.

Så mange som 35 prosent av gjerningspersonene var tidligere straffet, de fleste for trafikale forhold, og to tredeler av dem for mer enn én overtredelse.

– Uansett hvor mange tiltak man setter inn for å forbedre veier og kjøretøy, er det en førerfeil bak nær sagt hver ulykke. Det er interessant fordi det betyr at politiets kontroll og aktivitet på veien er viktig, sier Karlsen.

