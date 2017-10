En kritisk skadd i sprengningsulykke i Forsvaret i indre Troms

To andre skal være uskadd.

En person er svært kritisk skadet etter en sprengningsulykke i Troms. Det bekrefter Hæren overfor Nordlys.

Ulykken skjedde på et skytefelt ved Skjold i Øverbygd i Målselv kommune.

- To andre er tilsynelatende uskadd, sier talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo.

Alle de involverte er fra Ingeniørbataljonen på Skjold.

Den skadde er i sitt første år som sersjant. Det jobbes med å varsle de pårørende, melder Hæren.

Ulykken skjedde klokken 17.30.

Troms politidistrikt har også tjenestemenn på stedet for å sikre et utgangspunkt for en eventuell etterforskning.

- Ulykken skjedde under et sprengningskurs, sier Skogmo til Nordlys klokken 20.30.

Flere artikler fra Nordlys får du her.

Mest sett siste uken