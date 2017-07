En mann pågrepet etter alvorlig ulykke - mistenkt for ruspåvirket kjøring

En person er alvorlig skadd i en ulykke der fire biler er involvert på E6 ved Follotunnelen i Vestby i Akershus. Nå er en annen person pågrepet mistenkt for ruskjøring og kjøring uten førerkort.

– Det var en bil som kom bakfra i høy hastighet. Bilen kjørte borti minst tre andre biler før den stopper, og vi har også formening om at det kan ha vært et kjøretøy til som ble truffet, sier operasjonsleder Pål-Andre Thorsby i Øst politidistrikt til TV 2.

I alt var seks personer involvert i ulykken, som skjedde like etter klokka 13 mandag mellom Sonsveien og Follotunnelen, opplyser operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo-politiet til NTB.

– En person er hardt skadd, to er lettere skadd, en er uskadd, mens to av dem tar seg til legevakt for sjekk selv, sier han.

Videre forteller han at tre av de involverte bilene har store materielle skader. Den fjerde har kun et knust speil.

