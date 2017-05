En person død etter t-baneulykke i Oslo

ANNONSE

Saken oppdateres

Alle trafikk har stanset på t-banen mellom Tveita og Ellingsrud etter en ulykke på Haugerud stasjon.

Politiet meldte på Twitter klokken 16.15 at det har vært en alvorlig ulykke på Haugerud t-banestasjon.

- En person er under toget, og beskjeden fra ambulansen er at personen er død, sier operasjonsleder i politiet i Oslo, Gjermund Stokkli til VG.



Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent melder Stokkli, som akkurat har ankommet stedet.

Alle nødetater er på stedet. En person er død. Vi ivaretar åstedet, impliserte parter og vitner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 20, 2017

