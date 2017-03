En tiltalt for drap på Egil Tostrup Bråten

ANNONSE

En mann i 30-årene er tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten (23) i 2002. Det melder VG.

Drapet på 23-åringen var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge.

I desember varslet Olso-politiet om en ny utvikling i draps-saken. Da ble en mann på nå 33 år tiltalt for drap eller medvirkning til drap på bakgrunn av DNA-prøver. En mann (30) ble også pågrepet i saken.

Det er mannen som da ble siktet, som nå er tiltalt for drapet. Den andre mannen er tiltalt for ransforsøk. Han skal også ha stukket Tostrup Bråten i hoderegionen med en skrutrekker.

Ransforsøk



Politiets hovedteori har hele tiden vært at den eller de som drepte Egil Tostrup Bråten ønsket å rane ham. Ifølge tiltalebeslutningen fra Oslo statsadvokatembeter ble Egil Tostrup Bråten drept med et knivstikk i brystet under et ransforsøk.

33-åringen hadde allerede for drøye tre år siden status som mistenkt i drapssaken. Mannen pekte seg ut som en såkalt moduskandidat på grunn av tidligere volds- og ransdommer.

De tiltalte var 18 og 16 år da drapet fant sted.

Erkjente knivstikkingen



33-åringen erkjente i avhør før jul uaktsomt drap, og sa det var han som hadde påførte Tostrup Bråten det dødelige knivstikket for 14 år siden.

Bråten døde kort etter at han ble funnet livstruende skadd utenfor bygården hvor han bodde. En drosjesjåfør meldte seg relativt tidlig i etterforskningen med observasjoner av to menn som ble sett gående etter Bråten i området.