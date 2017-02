Enda en mann siktet for drapet i Melhus i januar

Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av fem drapssaker:

* 3. januar: En kvinne i 60-årene blir funnet død i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog i Akershus. Ektemannen i 70-årene siktes først for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen utvides til å gjelde drap.

* 5. januar: En 42 år gammel eritreisk kvinne blir funnet død i en bolig på Nesbyen i Buskerud. Den 38 år gamle ektemannen, også han fra Eritrea, er siktet for drap.

* 22. januar: En mann blir funnet livløs i en bolig på Blakstad i Asker, og gjenoppliving lykkes ikke. To menn som meldte seg for politiet dagen etter, er siktet for drap. Ytterligere tre personer er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det.

* 25. januar: En mann i slutten av 30-årene blir funnet død i en bolig på Ler i Melhus kommune. Dagen etter blir en 26 år gammel mann pågrepet, siktet for grov vold med døden til følge. Lørdag 28. januar blir siktelsen mot ham skjerpet til å gjelde drap, og han blir varetektsfengslet i to uker. Kjennelsen er anket. Fredag 3. februar blir en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

* 29. januar: Den danske statsborgeren Mark Ole Jensen (52) blir funnet hardt skadd i et bolighus på Røyneberg i Sola i Rogaland og erklæres død kort tid etter. En 32 år gammel mann blir pågrepet samme dag, siktet for forsettlig drap.

Ifølge Kripos' statistikk, som kun omfatter forsettlige og overlagte drap, var det 25 drapssaker med 27 ofre og 31 gjerningspersoner i 2016. I 2015 var det 23 drap her i landet, mens tallet i 2014 var 27.

Kilde: NTB (oppdatert 05.02.2017).