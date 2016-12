ANNONSE

Ved innføring av nytt saksbehandlingssystem for pass og nasjonalt ID-kort fra høsten 2018 vil det ikke lenger være mulig for saksbehandlere å overskrive eller overstyre opplysninger fra Folkeregisteret.

Dersom du ikke har rukket å registrere det nye etternavnet ditt, får du ditt gamle navn i det nye passet, tipser reisebloggen The Travel Inspector.

Politidirektoratet bestemte tidligere i år at de som har fått utstedt pass med «ukjent» fødested, kan få nytt pass med fødested angitt med fødeland. De slipper å betale gebyr, og forholdet skal anses som en reklamasjon.

I 2015 presiserte direktoratet at fødested skal dokumenteres. Dette førte til at flere søkere ble sendt fram og tilbake mellom Folkeregisteret og passmyndigheten. I mars i år ble det derfor understreket at opplysningene i registeret skal dokumenteres. Hvis ikke, skulle det stå «ukjent».

Den nye praksisen førte til sterke reaksjoner fra norske statsborgere som ikke er født i Norge.

Direktoratet vil arbeide videre med å vurdere om fødestedet angitt som fødeland er den beste løsningen på lang sikt. (©NTB)