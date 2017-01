Engelsk finansmann kjøper McDonald's i Norden

ANNONSE

Det er den engelske finansmannen Guy Hands som har kjøpt rettighetene til restaurantene og franchiseavtalene, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau. Det skjer til tross for at McDonald's skal ha ønsket å finne en nordisk kjøper.

Guy Hands.

– Basert på hans sterke historikk når det gjelder å utvikle vellykkede virksomheter gjennom fokusert lederskap og aktiv investering, er vi sikre på at dette er den riktige partneren for å bygge videre på det positive momentumet McDonald's opplever i det nordiske markedet, skriver Ian Borden, en av hamburgerkjedens avdelingsdirektører, i en pressemelding.

Verken McDonald's eller Hands ønsker å opplyse hvor mye briten har måttet punge ut for de nordiske restaurantene. Tidligere har E24 og danske medier skrevet at McDonald's var i ferd med å selge for 3,6 milliarder norske kroner.

Kjøpet innebærer at Hands overtar ansvaret for å utvikle McDonald's i Norden, både når det gjelder plasseringen av nye restauranter og modernisering og digitalisering av de eksisterende spisestedene.

I Norge har McDonald's 73 restauranter, vel 2.300 ansatte og en årlig omsetning på over 1,5 milliarder kroner.