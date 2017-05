KrFs Hilde Frafjord Johnson mener det er urimelig at folk skal kunne fratas statsborgerskapet dersom det viser seg at deres foreldre eller besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra. Her med partileder Knut Arild Hareide under landsmøtet i 2016. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Enighet på Stortinget om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet

Partiene på Stortinget er enige om at barn og barnebarn ikke skal kunne straffes dersom foreldre og besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra.