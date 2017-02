ANNONSE

Ifølge mannens forsvarer Sven Crogh vil det ikke herske noen tvil om hovedpunktene i saken.

- Han vil erkjenne det aller meste. Foreløpig er det ikke vesentlige ting i saken hvor det ikke vil komme en skylderkjennelse, sier mannens forsvarer Sven Crogh til NTB.

Forut for rettssaken har politiet i Tromsø gjennomført den mest omfattende etterforskningen i en overgrepssak noen gang i politidistriktet.

69 jenter er ofre

Hele 69 jenter og seks gutter har hatt status som fornærmet i saken.

De aller fleste tiltalepunktene mot mannen i begynnelsen av 20-åra gjelder overgrep han har begått på internett mot barn.

Med to falske profiler på Facebook og Skype har han gitt seg ut for å være en 15 år gammel jente og utvekslet nakenbilder og videoer med barn på nettet.

Men han er også tiltalt for fysiske overgrep mot åtte barn under 16 år. Fire av dem var under 14 år på gjerningstidspunktet ifølge tiltalen.

Bidratt til oppklaring

Dette er de mest alvorlige punktene i tiltalen der påtalemakten har tatt forbehold om at de vil be om forvaringsdom.

Politiadvokat Elin Norgård Strand ved Troms politidistrikt opplyste i desember til NTB at den tiltalte har bidratt til oppklaring av saken. Han har vært varetektsfengslet siden 11. mars i fjor.

Det er satt av seks uker i retten.