Erna: – Nå må de som kan jobbe i dette landet jobbe

Derfor kutter statsminister Erna Solberg i dagpengeordningen.

I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen stramme inn på retten til å motta dagpenger.

Dagpengebevilgningen for neste år er på drøyt 13 milliarder kroner. I saldert budsjett for 2017 var denne posten på om lag 16,3 milliarder kroner. Men de faktiske utgiftene til denne posten er nå anslått å bli lavere, 14,7 milliarder kroner.

– Reduksjonen i utgifter fra 2017 til 2018 må ses i sammenheng med en mer positiv utvikling på arbeidsmarkedet og færre dagpengemottakere. Reduksjonen må også ses i sammenheng med at regjeringen foreslår en endring i dagpengeordningens opptjeningsperiode, opplyste Arbeids- og sosialdepartementet.

Mindre dagpenger



Men regjeringen strammer også inn reglene, og foreslår å endre opptjeningsreglene. Innstrammingen begrunnes med å «hindre passivitet og misbruk», samt å motivere flere til å søke jobb.

– Hvis du ikke har vært ute i jobb, ikke er syk og ikke har hatt arbeidsinntekt det siste året så kommer du dårligere ut enn tidligere, sier statsminister Erna Solberg og legger til.

– Nå må folk som kan jobbe i dette landet jobbe hvis vi skal ha et samfunn som bærer velferdskostandene fremover. Det er arbeidslinjen. Bærekraftig velferd dreier seg om at folk jobber, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Utgiftene øker

Til tross for kutt i dagpengeordningen øker utgiftene til folketrygden med over 9 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018.

Totalt sett ventes folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 å bli 417 milliarder kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til alderspensjon, som totalt ventes å stige med 8 milliarder kroner. Regjeringen forventer at antallet alderspensjonister øker med 24.000 i 2018, noe som alene øker utgiftene med 5 milliarder kroner.

