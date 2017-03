Erna Solbergs store utfordring: - Velgerne ønsker seg noe nytt

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Torsdag ettermiddag startet Høyres landsmøte på Gardermoen, og statsminister Erna Solbergs kamp for å beholde makten startet for fullt. Om kun seks måneder er det nemlig stortingsvalg, og på meningsmålingene er det nå svært jevnt mellom de borgerlige og de rødgrønne partiene.

- Det som er en utfordring for alle regjeringer som skal forsøke å bli gjenvalgt, er at velgerne ofte går litt lei av en sittende regjering, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning til Nettavisen.

- Ønsker seg alltid noe nytt

Det kan være dårlig nytt for Solberg og hennes regjering.

VALGFORSKER: Johannes Bergh sier Erna Solberg har oddsene mot seg foran stortingsvalget.

- Ofte har velgerne en tendens til å stemme på opposisjonen nesten uansett, selv om de er fornøyd med en sittende regjering. Det er en generell tendens at velgerne alltid ønsker seg noe nytt, sier Bergh, og konstaterer:

- Det er en utfordring for Erna Solberg.

På TV 2s marsmåling som ble presentert torsdag, går imidlertid Høyre fram med 1,6 prosentpoeng til 23,7 prosent.

- Når man ser på meningsmålingene så ligger de ikke så verst an. Høyre ligger noenlunde stabilt. Det har vært et rødgrønt flertall på noen målinger, men marginene er ikke så voldsomme, sier valgforskeren.

- Avhenger av Venstre



Han påpeker at Solberg absolutt har en mulighet til gjenvalg, selv om statistikken taler imot henne.

- Høyre og den sittende regjeringen har jo en sjanse til å vinne valget. Men da er de avhengige av at Venstre kommer over sperregrensen. Det kan vise seg å bli det avgjørende, sier Bergh.

På dagens TV 2-måling er det nettopp rødgrønt flertall, fordi Venstre havner under den magiske sperregrensen på fire prosent.

- Om Venstre eller SV havner under sperregrensen, kan fort avgjøre hvilken side som vinner valget, påpeker han.

Han mener det for Høyres del nå er viktig å ha fokus på egne saker.

- For Høyre sin del er det viktig at de får til å gjennomføre en valgkamp som gir fokus på Høyres sterke sider, som for eksempel skatt og skole - eller hvis de klarer å få en positiv vinkling på alle reformene de er i ferd med å iverksette - så kan de absolutt slå positivt ut, sier Bergh.

- Senterpartiet tar velgere

Samtidig suser Senterpartiet fram på målingene, til rekordresultat over 10 prosent.

- Er Senterpartiets framgang et mareritt for Erna Solberg?'

- Senterpartiet tar ikke nødvendigvis velgere fra Høyre, men fra Venstre og KrF, og da bidrar det til at flertallet bikker i rødgrønn retning, sier han.

Bergh tror derfor vi kan gå mot en svært spennende valginnspurt.

- Det som gjør det spennende er småpartiene, for der skal det så lite til før et parti bikker under eller over sperregrensen - og det vil få stor betydning. Det kan bety at det blir usikkerhet til valgdagen, og kanskje dagene etterpå om hva slags regjering vi får etter valget, sier han.

ÅPNET LANDSMØTET: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg under åpningen av Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag ettermiddag.



Solberg: - Jeg er klar for fire nye år



Statsminister Erna Solberg gikk på talerstolen på Høyres landsmøte torsdag ettermiddag, der hun sa at valget til høsten blir historisk viktig.

- Stortingsvalget i 2017 blir et historisk viktig valg. Norge befinner seg i brytningenes tid. Vi står i overgangen fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet. Vi skal ta vare på en større andel eldre enn tidligere, sa Solberg i sin landsmøtetale.

- For Norge vil det neste tiåret bli en nasjonal formingstid. I en tid med stor forandring, står vi overfor viktige veivalg. Derfor blir det neste tiåret en spennende tid, og derfor blir dette et retningsvalg, sa hun, og slo fast:

- Jeg er klar for fire nye år som Norges statsminister.

Dersom Solberg klarer å beholde makten til høsten, vil hun bli historisk fordi en Høyre-regjering aldri er blitt gjenvalgt.

Høyres landsmøte på Gardermoen varer fram til søndag.

Nettavisen er til stede og følger landsmøtet.



