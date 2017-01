Erstatning eller rettssak mot Tusenfryd

ANNONSE

Mannen var 18 år og jobbet som sommervikar som operatør ved vannattraksjonen Supersplash da han tråkket feil og fikk foten i klem 30. juli 2015. Den venstre foten ble nesten helt avrevet under kneet. Beinet ble reddet, men mannen vil ha nedsatt funksjon i beinet resten av livet.

– Vi mener parken har opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å sikre attraksjonen, og at det foreligger brudd både på sikkerhetsinstruksen og Arbeidsmiljøloven. Her kunne man med helt enkle tiltak ha hindret en slik ulykke, sier mannens advokat, Christian Lundin, til VG.

Les også: TV-vert langer ut mot Trump: - Han er ustabil

Lundin sier klienten føler seg fullstendig overkjørt av sin tidligere arbeidsgiver, og sier saken vil havne i retten dersom Tusenfryd ikke betaler erstatning.

Tusenfryd mener på sin side at det ikke foreligger grov uaktsomhet fra deres side og dermed heller ikke grunnlag for oppreisning. Sør-Øst politidistrikt henla straffesaken 11. november i fjor på bevisets stilling. Lundin har påklaget beslutningen til Oslo statsadvokatembeter, og anmodet om at fornøyelsesparken ilegges foretaksstraff.

– Kommer saken for retten, vil saken dreie seg om mer enn min klient. Da vil manglende sikkerhet for alle ansatte i parken bli et tema, siden de ansatte rullerer mellom attraksjonene, sier Lundin. (©NTB)