Etter 11 timer under kniven: «Operasjonen over, alt har gått fint»

Klokka 08.00 i dag tidlig, på Rikshospitalet i Oslo, startet legene den kompliserte operasjonen med å fjerne og erstatte jernstanga i ryggen til Thor Egil Solvang. 11 timer senere kom endelig beskjeden: «Operasjonen over, alt har gått fint», skriver iFinnmark.no.

– Du kan tro vi er lettet, endelig kom beskjeden fra familien som har ventet i spenning siden Thor Egil ble kjørt inn på operasjonssalen i dag tidlig klokka 08.00. Først nå rundt klokka 19.00 i kveld, 11 timer senere, var operasjonen over, sier 22-åringens gode hjelper hjemme i Hammerfest, Monica Zachariassen, til iFinnmark.no.

Zachariassen holder løpende kontakt med Thor Egils mamma Judit Solvang og hans tante, som er sammen med Thor Egil på Rikshospitalet.

– Siste melding går ut på at Thor Egil er kjørt til intensiven hvor han skal bli til i morgen. Mamma Judit sitter nå på oppvåkningen sammen med ham. Der skal det selvfølgelig være ro, men det var mulig at hun kunne ringe senere for å oppdatere mer. Men nå er det eneste hun vil, å være sammen med gutten sin når han våkner, sier en lettet Zachariassen.

