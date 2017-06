ANNONSE

De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge, melder TV 2. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølging eller soning.

Politiet sier også at flere tusen av disse etterlyste får støtte fra Nav, mens de er på rømmen.

Egil Jørgen Brekke, leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, sier til kanalen at de vet at mange oppholder seg i utlandet, og at de mottar støtte fra Nav samtidig som de er etterlyst. Det vil si at norske myndigheter finansierer kriminelles muligheter til å unnvike norske myndigheter.

Politiet selv ønsker en lovendring, og at Nav skal ha myndighet til å stanse utbetaling til de som er dømt for grove forbrytelser og oppholder seg i utlandet.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier dette er en uakseptabel problemstilling som det må gjøres noe med.

– Vi vil jobbe fram endringer i straffeprosessloven som gjør det mulig å gå administrativt inn for å stoppe disse trygdeutbetalingene, sier Amundsen.