Eva Joly i strupen på EU-president Juncker i bok

Den norsk-franske korrupsjonsjegeren og EU-parlamentarikeren er mandag en snartur i Oslo for å lansere sin bok «Ulv i fåreklær», som nå er oversatt til norsk.

I boken, som kom ut på fransk for ett år siden, uttrykker Joly dyp bekymring for hvordan den europeiske unionen har utviklet seg: «I stedet for samarbeidet vi drømte om, har landene i Europa kastet seg inn i en innbitt konkurranse for å berike seg på sine naboers bekostning», skriver hun i boken, hvor hun tar et oppgjør med kappløpet medlemslandene mellom om å tilby internasjonale selskaper lavest mulig skatt.

I boken gjør hun også presidenten for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker fra Luxembourg, til selve legemliggjørelsen av alt hun mener er råttent i unionen.

«Hvordan kan det ha seg at Jean-Claude Juncker, selve symbolet på skatteparadisenes kynisme, ender opp som leder av Den europeiske unionen», spør Joly i forordet til boken.

Luxembourgs vekst

Juncker blir beskrevet, som en «ulv i fåreklær», en anonym EU-byråkrat som via sine overlegne nettverksbygger-egenskaper og joviale fremtoning har snodd seg til topps i EU-byråkratiet, og som underveis har gjort alt han kan å berike sitt eget hjemland ved å tilrane seg skatteinntekter skapt i nabolandene. Joly beskriver hvordan Junckers lilleputtland i midten av Europa på få tiår og i samme periode som Juncker satt som statsminister i landet, har gått fra å være blant Europas fattigste land til det aller rikeste, takket være skattesubsidiene de gir internasjonale selskaper.

Joly mener det kan forsvares å legge skylden på utviklingen i en stor og kompleks mellomstatlig organisasjon som EU på én person.

-Ja, hvis man ser på ham som et symbol for noe annet. I politikk er symboler alt, virkeligheten er det ingen som vet hva er. Og EU har altså valgt til leder en mann representerer det største skatteparadiset i Europa, påpeker hun.

Ifølge Joly har de andre medlemslandene stilltiende oversett Luxembourgs utvikling delvis fordi de selv bruker landets banksystemer til å skjule ting som ikke tåler dagens lys.

-Han senker blikket

I boken omtaler Joly Juncker som en person med to ansikter, som taler varmt for sosial rettferdighet og gjennomsiktighet i skattesaker i det ene øyeblikket, for så å operere som den råeste tilretteleggeren for skatteflukt i det andre øyeblikket.

Mest skamløs framsto Juncker da han sommeren 2015 latterliggjorde og irettesatte grekerne for frynsete skattemoral, fnyser Joly i boken.

Hvordan har Juncker selv reagert på fremstillingen du gir av ham i boken?

– Når jeg støter på ham i Brussel eller andre steder, så senker han blikket, sier Joly.

I en epost til NTB skriver Junckers talskvinne, Vanessa Mock, følgende som kommentar til de sterke angrepene i Jolys bok: «Juncker-kommisjonen er stolt av de positive og historiske skrittene som har blitt tatt de siste to årene mot skatteunndragelse i EU. Juncker gjorde kampen mot skatteunndragelser til et av hovedpunktene i sin kampanje for å bli president. Hans kommisjon har fulgt opp dette løftet og har gjort gode fremskritt. Fremskritt som ville vært utenkelig for bare et par år siden uten den politiske viljen og fremdriften til president Juncker personlig», skriver Mock uten å svare direkte på kritikken fra Joly.

Til tross for det dystre bildet Joly maler av det europeiske samarbeidet, er hun fremdeles EU-tilhenger på sin hals. Hun mener en mindre gruppe proeuropeiske land bør samle seg for å komme bort fra skattekonkurransen landene imellom.

