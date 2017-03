Fabian Stang slettet nok en kritikk-tweet

ANNONSE

Torsdag kveld publiserte Dagens Næringsliv (DN) deler av en hemmeligstemplet rapport som avdekker store svakheter i norsk sikkerhet og beredskap.

Publiseringen av mulige terrormål har fått statssekretær Fabian Stang (H) i innvandrings- og inkluderingsdepartementet til å reagere kraftig.

«Før likene i London er kalde har noen lekket norske terrormål, som regjeringen prøvde å skjerme. Nå hviler et tungt ansvar på @DN_no», skrev Stang på Twitter torsdag kveld.

Les også: Hemmelig rapport avslører store svakheter ved norsk sikkerhet

- Det ble for drøyt



Den tidligere Oslo-ordføreren har nå valgt å slette tweeten.

- Den situasjonen vi er i hvor noen av oss er bekymret for at terrormål kan bli offentliggjort, er for meg veldig viktig. Men så blander jeg i går inn London direkte, og det er jeg enig i ble for drøyt, sier Stang til Nettavisen.

Stang mener DN nå har et stort ansvar for hva de trykker framover.

- Tweeten kunne leses som om at DN hadde et ansvar for det som de hadde publisert, men det jeg har vært opptatt av er at de har et ansvar for å ikke publisere det jeg tror de også har, sier han.

(Artikkelen fortsetter under)

SLETTET: Her er tweeten Fabian Stang skrev på Twitter torsdag kveld, der han kritiserer Dagens Næringsliv. Tweeten er nå slettet.





- Fare for rikets sikkerhet



Dagens Næringsliv skriver at den hemmelige rapporten viser «at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror».

Dokumentene er utarbeidet av Riksrevisjonen, og er stemplet som konfidensielt av Forsvarsdepartementet.

Departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet, innrømmer ifølge DN i et brev til Riksrevisjonen at svakhetene i forsvar og politi er så store at hvis de ble kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet.

- Jeg er veldig tilhenger av at alt skal være offentlig, men det er noen begrensninger. Det er i de situasjoner hvor man for eksempel kan inspirere kommende terrorister ved at de får en idé, og det synes jeg er veldig bekymringsfullt. Så der må vi alle bidra, påpeker Stang.

- Nødvendig noen ganger



Han avviser at han i utgangspunkter er for hemmelighold.

- Jeg er på ingen måte tilhenger for hemmelighold for at vi politikere ikke skal kunne stilles til ansvar for det vi gjør, men ivaretakelsen av sikkerheten til borgerne kan noen ganger medføre behov for unntatt offentlighet, sier statssekretæren.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det var klokt å slette innlegget.

- Det var klokt av Stang å slette disse tweetene, som ikke representerer regjeringens holdning, sier Solberg til NRK.

Les også: Fabian Stang slettet Martin Kolberg-tweet

(Artikkelen fortsetter under bildet)



TWEET 1: Stangs utspill mot Martin Kolberg tidligere i uken, som også er blitt slettet.

Andre tweet slettet: - Tar Twitter-fri



Stangs sletting av en tweet skjer for andre gang denne uken. Onsdag omtalte Nettavisen et kritisk utspill han hadde mot lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg (Ap).

«Alltid spennende å følge Martin Kolbergs refs av de som leder landet. Rart at han som vet så vel aldri har fått samme jobb som de han belærer», skrev Stang på Twitter.

- Min tweet var ment som politisk satire, men ble av noen oppfattet som personlig slem - og det liker jeg ikke å være. Derfor har jeg valgt å slette tweeten, sa Stang etter saken ble publisert.

Stang sier muntert at han nå ikke skal tvitre mer før over helgen.

- Jeg tror nok jeg kan meddele det norske folk at jeg tar Twitter-fri i helgen, sier han til Nettavisen.