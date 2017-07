Facebook-innlegg om tomme busseter går viralt: - Det ser da virkelig skummelt ut, kan være terrorister med våpen

Hva skjer når det legges ut et bilde av noen tomme busseter på en brungrumsete gruppe på Facebook og nesten alle tror de ser en gjeng med burka?

Det spørsmålet stiller Sindre Fossum Beyer på Facebook da han delte en skjermdump tatt fra en lukket innvandringskritisk Facebook-gruppe med nærmere 13.000 medlemmer.

På et bilde ser man seks tomme busseter, men gruppens medlemmer ser tydeligvis noe litt annet, for det tar ikke lang tid før kommentarene hagler inn.

Fordommer trumfer klokskap

Sindre Fossum Beyer som jobber for Try reklamebyrå er en av dem som har delt innlegget fra den lukkede gruppen på sin egen Facebook-side.

Han har fulgt den innvandringskritiske gruppen over lengre tid.

- Jeg er sjokkert over hvor mye hat og falske nyheter som spres der. Hatet som kom mot tomme busseter viste virkelig at fordommene trumfer klokskap, sier han til Nettavisen, og legger til:

- Derfor delte jeg innlegget slik at flere får se hva som skjer i mørke avkroker av nettet.

- Hva tenker du om respons du har fått i ettertid?

- Den har vært enorm. Bra at så mange engasjerer seg og tar til motmæle sier Beyer.

- Folk ser det de selv vil



Leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen synes det er interessant hvor kort tid det tar for folk å trekke egen slutninger.

- Folk ser det de vil se, og det de vil se, er farlige muslimer. På et vis var det en interessant test på hvor raske folk er til å finne bekreftelser på egne vrangforestillinger, sier han til Nettavisen.

Han påpeker at det ikke er slik det ser ut på bussen i Oslo.

- Ikke er bussene fulle av skumle islamister, og sjelden er så mange seter tomme heller, sier Steen.

Les også: J. K. Rowlings svar til nettroll er internettgull

- Har dere sett en økning av slike lukkede innvandringskritiske grupper på sosiale medier de siste årene?

- Det er liten tvil om at det har vært en økning i retorikk som kan beskrives som islamofob og fremmedfiendtlig i sosiale medier. Jeg pleide primært å oppfatte sosiale medier som en viktig demokratisk nyvinning. Det er det nok også, men det har dessverre også blitt en arena for å dyrke noe av det verste i oss. Her kan folk forenes i felles engstelse og felles hat - ja, finne bekreftelse hos hverandre på at hat og engstelse er berettiget, forteller han.

Lederen understreker allikevel at det i seg selv ikke er islamofobi eller fremmedfiendtlig å være imot nikab.

- Jeg mener også at dette plagget er en uting som representerer verdier som står langt fra mine. Men det er én ting å være kritisk til et plagg som dette, og en helt annen ting å nærmest snuble i bena på hverandre med islamofobe og rasistiske kommentarer. Det representerer også verdier som står langt fra mine, sier Steen.

Les også: Zara Larsson om netthatet: - Det tok veldig på psykisk

Latterligjøres på Facebook



Nå latterliggjøres misforståelsen på Facebook, der innlegget har gått viralt.

«Når jeg tror at ingenting vil overraske meg med den gjengen, så evner de faktisk å overraske meg.»

«Kan virke som rasistene må gå til optikeren.»

«Fantastisk bra illustrasjon på hvor mye rart som rører seg i kommentarfelter i medier generelt og visse grupper spesielt.»

«Dette er det beste jeg har sett fra blinde rasister siden Chappelle Show.»

«Da er det vel bevist; de slemmeste er også de dummeste».

Har du fått med deg disse videoene?