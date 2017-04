Fafo forsvarer omstridt tigger-rapport etter NRKs dokumentar

ANNONSE

I 2015 kom forskningsstiftelsen Fafo med en rapport hvor det blant annet kom frem at de mente at det ikke er noe som tyder på at tiggende rumenere i Skandinavia styres av bakmenn eller kriminelle nettverk.

Dette blir blant annet omtalt i avsnitt to på side 80 i rapporten, som fikk massiv kritikk da den ble offentliggjort. To år senere hagler kritikken igjen mot rapporten etter NRKs Brennpunkt-dokumentar «Lykkelandet» som ble vist tirsdag kveld.

Dokumentaren viser hvordan bakmenn i et rumensk miljø statskanalen har fulgt i to år. De håver inn millioner av kroner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet i Bergen.

Guri Tyldum, forsker i Fafo.

- Ikke utbredt

Utad fremstår nettverket som tiggere, men virkeligheten er altså en helt annen.

Fafo-forskerne har fått gjennomgå i sosiale medier, men forsvarer rapporten fra 2015. De mener blant annet at de aldri har hatt til hensikt å kartlegge et prostitusjonsmiljø.

- Det er ingenting som tyder på at det er utbredt blant tiggere at det står bakmenn og tar deler av fortjenesten deres. Det har vi omtalt i rapporten og det står vi for fremdeles, sier en av artikkelforfatterne bak Fafo-rapporten Guri Tyldum til Nettavisen.

Kriminelle fra Romania tjener tusenvis av kroner på organisert kriminalitet.

Les også: Rumensk tiggernettverk: Nær 30 av kvinnene er prostituerte

Les også: Rumenere topper listen av tvangsutsendte kriminelle

Hun understreker også at det kriminelle nettverket NRK følger ikke er representative for alle som kommer til Norge fra Romania.

- Dokumentaren viser en kriminell bande som driver med narkotikasalg, lommetyverier, tyverier, prostitusjon og hallikvirksomhet. Dette er også noe vi beskriver i rapporten.

- I dokumentaren kan det virke som at den kriminaliteten de begår gjelder alle tilreisende fra Romania. Men det er på ingen måte disse personene som dominerte de miljøene da vi gjorde feltarbeidet vårt.





- Trolig styrt av hallik

Dokumentaren har skapt voldsomme reaksjoner og teaservideoen statskanalen delte på sin Facebook-side ble avspilt mer enn 1,5 millioner ganger før selve dokumentaren ble vist.

I Brennpunkt-episoden forteller politiet om kjente svindelmetoder og hvordan de mener prostitusjonen foregår.

Flere av de rumenske kvinnene Brennpunkt har fulgt, som kommer til Norge, tvinges ut i prostitusjon.

- De er sannsynligvis styrt, for eksempel av en hallik. Det er en organisert virksomhet som drives av rumenske bakmenn, sier Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleenheten ved Vest politidistrikt til Brennpunkt.

I dokumentaren kommer det frem at politiet i Bergen er de i Norge som har fått flest bakmenn dømt for menneskehandel.

Les også: Os vil forby tigging

- Fattige har ikke kapasitet

Vest politidistrikt har en egen avdeling som tar alle disse sakene som har fått navnet «Exit-gruppen».

- Dette er hverdagen i Bergen og antakelig i flere andre storbyer. Vi er veldig enig i dokumentaren i at tiggervirksomheten er organisert, sier Linda Ervik, fagleder for menneskehandel i Vest politidistrikt til NRK.

- Ingen fattige har kapasitet til å ta seg fra en landsby i Romania til Bergen for å tigge til seg selv og familien. Alt koster penger. De skal ha transport, mat og bolig. Så det er ikke mye tiggeren sitter igjen med i fortjeneste. Men vi skal ikke se bort fra at noen kanskje ikke er organisert.

Les også: Politiet råder folk til å slutte å gi penger til tiggere

- Uroproblem

Den organiserte tiggingen er avdekket i Oslo, Bergen og Stavanger. Dette bildet er fra Karl Johans gate i hovedstaden.

Ervik viser også til at politiet har gjort gode forsøk på å stoppe organiserte «tiggernettverk», og at de har flere straffe- og utvisningssaker av rumenske kriminelle.

Tyldum mener politiet kunne gjort enda mer for å bekjempe de rumenske nettverkene.

- Jeg tror politiet godt kunne ha jobbet mer systematisk mot denne gruppen. For eksempel gjennom mer bruk av tolk.

- Jeg har full forståelse for at politiet opplever det veldig frustrerende å jobbe opp mot denne gruppen. De har ikke tilstrekkelig med ressurser og redskaper til å bekjempe dem. Derfor har de et konstant uroproblem som tar tid og ressurser som de føler er uoverkommelig.

Har du sett denne videoen?