Fakkeltog mot pels i en rekke norske byer

I en lang rekke byer arrangeres det lørdag kveld fakkeltog mot pelsdyrhold.

I Oslo går toget fra Youngstorget til Stortinget, hvor det blir holdt appeller. Flere hundre hadde møtt opp før togstart ved 17-tiden lørdag.

NOAH organiserer fakkeltog i 29 byer lørdag. Stedene er samlet her på organisasjonens nettside.

Blant slagordene på plakatene var «Ikke flere tomme ord, vi krever tomme bur».

Blant dem som deltar i markeringen, er tegneserieskaper Lise Myhre. I en kronikk i VG skriver hun hvorfor.

– Utover å bli holdt i live i noen måneder, imøtekommes ikke ett eneste av dette ville dyrest iboende behov, skriver hun om reven som blir holdt i bur for å bli flådd og festet til en vinterjakke.

NOAH – for dyrs rettigheter står bak demonstrasjonene, og kravet er at pelsdyrnæringen legges ned.

Organisasjonen er en blant flere som kommer til å miste statsstøtten, dersom regjeringens budsjettforslag går gjennom. Samtidig er det forslag om tilskudd til pelsdyrnæringen, 2 millioner kroner øremerket dyrevelferd.

– Det er en skandaløs prioritering. Landbruksministeren forsøker å kneble pelsdebatten samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sa leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, da budsjettet ble lagt fram.

Det var på forhånd varslet fakkeltog mot pelsdyrhold i nesten 30 norske byer denne lørdagen.

