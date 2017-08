Fallskjermulykke på Sunnmøre

En kvinne er fraktet til Ålesund sykehus etter en paragliderulykke på Valderøya utenfor Ålesund.

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk beskjed om ulykken litt før klokken 19. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Kvinnen havnet rundt 20 meter fra toppen av fjellet Signalen på Valderøya og var ved bevissthet etter ulykken.

Ambulansehelikopteret landet på stedet og helsepersonell klatret ned til stedet kvinnen lå. Et Sea KIng redningshelikopter ble rekvirert og var også på vei til stedet ettersom paraglideren lå på et litt vanskelig tilgjengelig sted, men snudde og returnerte til basen da det ble klart at mannskapet i ambulansehelikopteret ikke trengte bistand.

Litt før klokken 20 melder politiet i Møre og Romsdal at kvinnen fraktes til Ålesund sykehus av luftambulansen.





