Stor pågang gjør at familiesenteret i Stavanger må avvise barn og unge som sliter psykisk. Senteret tar ikke imot henvendelser før oktober.

– Når vi gir hjelp tidlig, ser vi at det løser seg for mange gjør situasjonen blir alvorlig. Derfor er det frustrerende å se at vi ikke klarer dette lenger. I vår måtte enkelte vente i fire måneder, sier Ingrid Marie Bru Olsen, leder for helsestasjonens familiesenter ved Stavanger kommune, til Stavanger Aftenblad.

Familiesenteret er et tilbud for barn og unge som trenger mer hjelp enn helsesøster kan gi, men som ikke har behov for langvarig psykologhjelp eller hjelp fra barnevern og BUP. Senteret jobber tverrfaglig med psykologer, barnevernspedagoger og sosionomer.

Men stor pågang og sykemelding blant de ansatte gjør at familiesenteret har måttet gå ut på sin nettside og si de ikke kan ta imot nye henvendelser før i midten av oktober. På det meste har Stavanger kommune hatt 50 familier på venteliste. Etter at de har sagt nei til alle nye, er det ti på ventelista ved inngangen til august.

