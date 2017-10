Far og sønn tiltalt for økonomisk kriminalitet for flere titalls millioner kroner

Tirsdag må de svare for grovt bedrageri, grov økonomisk utroskap og skattesvik. Begge nekter straffskyld.

Høsten 2013 avslørte Nettavisen og Dagens Næringsliv at tidligere straffedømte nordmenn var koblet til det danske selskapet Johnsen Oil.

Nå er Are Abrahamsen og hans far Jan Ingolf Kristiansen tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet for flere titalls millioner.

Abrahamsen var president i selskapet og Kristiansen var største aksjonær. Ifølge Økokrim er de groveste postene i tiltalen:

Bedrageriposten alene utgjør til sammen 20,7 millioner kroner.



De er også tiltalt for økonomisk utroskap på til sammen 8.950.000 kroner.



Økokrim har også tatt ut en tilleggstiltale på til sammen 37 millioner kroner for skattesvik.

Medieavsløringer

Summene i tiltalen utgjør til sammen 67 millioner kroner, men noen av tallene i posten med skattesvik går igjen i forholdet som gjelder bedrageri.

Erling Lyngtveit forsvarer tiltalte Jon Ingolf Kristiansen.

Den økonomiske kriminaliteten utgjør i sum i overkant av 55 millioner kroner, får Nettavisen opplyst av personer med kjennskap til etterforskningen.

- Vi ble gjort oppmerksom på saken da forholdene ble omtalt i media. På bakgrunn av omtalen startet vi etterforskning. Dette har resultert i tiltalen som nå er tatt ut. Vi anser det som en alvorlig tiltale på økonomisk kriminalitet, sier førstestatsadvokat ved Økokrim Geir Kavlie til Nettavisen.

Kunstig prising

Økokrim mener både far og sønn lurte en rekke investorer til å kjøpe aksjer i danske Johnsen Oil som de begge eide 85 prosent av. Selskapet er i dag konkurs.

Nettavisen har også avslørt og dokumentert at det ble brukt falske rapporter i Johnsen Oil.

Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarer tiltalte Are Abrahamsen.

Selskapet ble på det dyreste priset til ti milliarder norske kroner, men Økokrim mener selskapet utelukkende ble brukt til svindel og at det ikke er ble produsert noen verdier.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene. Han har ikke begått noen straffbar handling, sier Abrahamsens forsvarer Mette Yvonne Larsen til Nettavisen.

I tiltaleposten som gjelder grovt utroskap mener Økokrim at far og sønn urettmessig skal ha overført til sammen 1.000.000 euro (cirka 7,5 millioner norske kroner), minst 829.100 danske kroner (tilsvarer cirka samme sum i norske kroner) og 122.058 norske kroner fra Johnsen Oil AS' konto i Tyskland og Nordea Bank Danmark AS.

Omfattende bevisførsel

Økokrim mener dette var uberettigede overføringer.

- Han har delvis forklart at uttaket er et forhold som ikke er straffbart i Danmark, og dermed ikke skal vurderes av norsk rett. Han har heller ikke lurt noen aksjonærer og dette vil retten få hør når aktuelle vitner kommer og forklarer seg.

Blant bevisene Økokrim sitter på er dokumenter som viser pengestrømmer, heriblant kontoutskrifter og mailkorrespondanser. Kavlie ønsker ikke å kommentere bevisførselen spesifikk for å unngå forhåndsprosedering av saken.

- Det blir en omfattende bevisførsel der hovedvekten er dokumentbevis, men det blir også en rekke vitner fra både Norge og utlandet, sier Kavlie.

Av tiltalen går det frem at det er brukt uriktige regnskaper og for å ha gitt uriktige eller villedende opplysninger av betydning for bedømmelsen av foretaket.

Johnsen Oil hadde kontorlokaler både i Danmark og i Asker.

Økokrim mener også far og sønn har brukt falske selskapspresentasjoner og kontrakter for å lokke til seg investorer til å plassere penger i Johnsen Oil, som hadde kontorer i Danmark og i Asker.

50 vitner

Begge de tiltalte har hele tiden nekte straffskyld.

- Min klient avviser å ha gjort noe straffbart. Det er påtalemyndigheten som har tatt ut tiltalen og det blir deres oppgave å bygge saken når de kommer til retten, sier Jon Ingolf Kristiansens forsvarer Erling Lyngtveit

Strafferammen for tiltaleforholdene er seks års fengsel.

Til saken er det kalt inn over 50 vitner og saken starter opp tirsdag 3. oktober og varer frem 22. desember.

