Fare for snø til uken

Sommeren er definitivt ser ut til å være over i deler av landet.

For de fleste sitter sommeren fortsatt friskt i minne, men i Hedmark og Oppland kan det se ut som vinteren er i anmarsj allerede onsdag.

Nedbør kan falle som snø i høyden nord for Lillehammer, skriver VG.

– Det er en mulighet for noe hvitt på bakken onsdag og torsdag, men det blir ikke liggende. Det er kjøligst torsdag morgen, men temperaturene stiger igjen ut på fredagen, sier vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til avisen.

Det skyldes kald luft som kommer inn fra Sverige. Det er fjellovergangene og områdene opp mot 800–900 meter som kan få snø.

Vakthavende meteorolog Beate Tveita ved StormGeo tviler på at det er mulighet for snø under 1000 meter.

– Først over 1000 meter er det mulig det faller snø. Det gjelder de høyeste toppene i Rondane og på Dovre, sier hun til avisen.

