Farida-saken opp for lagmannsretten

Saken har tidligere vært oppe i Oslo tingrett, som i 2015 konkluderte med at de ulike vedtakene fattet av Utlendingsnemnda (UNE) var ugyldige.

Farida og moren kom til Norge i 2011, og året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.

Farida og moren fikk tilbakekalt sin oppholdstillatelse i 2015 etter at faren hadde fått avslag på sin søknad om asyl. Hele familien ble uttransportert samme år.

Utlendingsdirektoratet mente at retur til Kabul ikke lenger var utilrådelig etter at far var gjenforent med resten av familien, noe UNE også stilte seg bak.

Saken skal behandles 14.–16 juni i Borgarting lagmannsrett.

