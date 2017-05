Fartein Valen-statue fikk hodet kappet av

ANNONSE

Ifølge VG var det en tilfeldig forbipasserende som ved 2-tiden natt til søndag varslet politiet om at statuen var utsatt for hærverk.

– Det skal jo litt til for at det bare har ramlet av helt av seg selv, sier operasjonsleder Norunn Byrknes i Sør-Vest politidistrikt til avisa.

Da politiet kom til stedet var det løse hodet plassert på statuen igjen, men politiet valgte å ta det med seg tilbake til stasjonen.

Politiet opplyser at fire personer, tre ungdommer og en kvinne, ble observert i området i nærheten av statuen ved 2-tiden. I en pressemelding skriver politiet at de ønsker å komme i kontakt med disse personene.

Den norske komponisten ble hyllet med statuen i fjor, og huset hans i Valevåg i Sveio er bevart som museum.

Billedhugger Odin Øistad, som er kunstneren bak statuen, sier at han blir helt målløs og satt ut av det som har skjedd.

– At mennesker har noe i seg som gjør at de får til å ødelegge et verk som er ment som noe positivt for Sveio er ubegripelig. Statuen var ment som en hyllest til den største og viktigste utad for oss, sier Øistad til VG.

Statuen er hogget i granitt, og det tok over ett og et halvt år å lage den. Øistad sier det derfor ikke er mulig å bare sveise på hodet igjen, slik man kunne gjort dersom det var en bronsestatue. Han har ikke sett på skadene ennå, men tror det blir veldig vanskelig å reparere den. Billedhuggeren sier det kan være den eneste muligheten er å hogge en ny statue.

