Feiring-drapet: Kvinnen ble drept med kniv

Den foreløpige obduksjonsrapporten etter drapet i Feiring i Akershus konkluderer med at kvinnen i 60-årene ble drept med kniv.

I en pressemelding torsdag opplyser politiet at de har kontroll på kniven som de antar er drapsvåpenet.

– Men vi må foreta ytterligere tekniske undersøkelser før vi kan fastslå dette med sikkerhet, sier politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt.

Ektemannen til kvinnen i 60-årene som ble funnet død i ekteparets bolig tidlig mandag morgen, har erkjent at han drepte kona si. Mannen, som også er i 60-årene, ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon som varte i flere timer.

Tirsdag ble han Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud. Motivet for drapet er foreløpig ukjent, men politiet har opplyst at de mener å kjenne hendelsesforløpet i saken.

(©NTB)