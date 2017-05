Fem pågrepet på Orderud gård

ANNONSE

Saken oppdateres.

(Romerikes blad): – Vi har hatt en episode i Sørum, dreier seg om kroppskrenkelse og trusler. Politiet har kontroll, og har pågrepet fem personer, sier Øst politidistrikt til Romerikes blad.

Hendelsen politiet refererer til har skjedd på Orderud gård. Flere politipatruljer står torsdag kveld på eiendommen.

Det skal ha vært to personer til stede i boligen. Romerikes Blad får bekreftet fra flere uavhengige kilder at en av dem er Per Orderud.

– Det var to personer i boligen, om begge har status som fornærmet er foreløpig litt uklart, sier lensmann i Sørum, Toril Nervik Nilsen.

Nervik Nilsen, bekrefter overfor Romerikes Blad at fem personer er pågrepet.

– Det dreier seg om kroppskrenkelse. En av personene som var i boligen skal ha blitt påført noen mindre skade, sier hun.

Politiet skal nå forsøke å ta avhør av personene som oppholdt seg i boligen, for å skaffe seg en oversikt over hva som har skjedd.

- Uforskyldt



Per Orderuds advokat, Erling Olav Lungtveit, opplyser at hans klient har opplevd situasjonen som truende og ugrei.

– Dette er en hendelse hvor Per har havnet litt uforskyldt. Det kom noen som truet min klients bekjente, etter det jeg forstår, sier advokaten.

Lyngtveit forteller at gjerningsmennene skal ha banet seg vei inn i boligen.

– Slik jeg forstår det skal de ha truet og brukt vold, sier han.

– Er Per Orderud skadet?

– Nei, han er ikke fysisk skadet, men han opplevde som sagt hendelsen som ubehagelig, sier han.

Skal ha prøvd å ta seg inn i huset



Lensmann Nervik Nilsen opplyser at de fem personene som er pågrepet nå blir satt i arresten. Hun forklarer at en eller flere av de pågrepne skal ha prøvd å ta seg inn i huset hvor Per Orderud og hans bekjente befant seg.

– Om de har klart å ta seg inn, eller om noen har møtt de pågrepne i døra er foreløpig uklart.

– Er de pågrepne avhørt?

– Det vil etter hvert bli tatt avhør av dem. Om det skjer i kveld eller i morgen er for tidlig å si, forteller hun.

– Kan politiet si noe om foranledningen til truslene og kroppskrenkelsen?

– Nei, det er noe videre etterforskning må vise, sier lensmannen.

