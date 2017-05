Fem personer pågrepet på Orderud gård

ANNONSE

En person karakteriseres som lettere skadet og fem personer er pågrepet etter en stor politiaksjon på Orderud gård torsdag kveld.

Klokken 21.33 fikk politiet melding om vold og trusler på Orderud gård i Sørum.

Romerikes Blad får opplyst at det var en nabo som varslet politiet om hendelsen, og at politiet umiddelbart satt i gang en stor aksjon.

– Alle ledige ressurser ble sendt til stedet, sier politiets innsatsleder på stedet, Ketil Lund.

Søkte med hund



Flere politipatruljer oppholdt seg torsdag kveld på gården, og det ble gjennomført søk med hund i området.

Innsatsleder Ketil Lund forteller at politiet raskt fikk kontroll på fem personer. Disse er nå pågrepet.

Det skal ha vært to personer til stede i boligen på Orderud gård. Romerikes Blad får bekreftet fra flere uavhengige kilder at en av dem er Per Orderud.

– Det var to personer i boligen, om begge har status som fornærmet må videre etterforskning vise, sier lensmann i Sørum, Toril Nervik Nilsen.

Politiets innsatsleder, Ketil Lund.

– Slag i ansiktet

Nervik Nilsen bekrefter overfor Romerikes Blad at fem personer er pågrepet.

– Det dreier seg om kroppskrenkelse og trusler. En av personene som var i boligen skal ha blitt påført noen mindre skader, sier hun.

– Hva slags type skader?

– Det jeg forstår av loggen er at en person skal ha fått et slag i ansiktet, uten at jeg vet hva som ligger i det, sier hun.

Politiet ønsker i første omgang å ta avhør av personene som oppholdt seg i boligen, for å skaffe seg en oversikt over hva som har skjedd. Om det er kjennskap mellom fornærmede og de pågrepne er foreløpig uklart.

Opplevde situasjonen som truende



Per Orderuds advokat, Erling Olav Lyngtveit, opplyser at hans klient har opplevd situasjonen som truende og ugrei.

– Dette er en hendelse hvor Per har havnet litt uforskyldt. Det kom noen som truet en bekjent av min klient som var på besøk, etter det jeg forstår, sier advokaten.

Etter det Romerikes Blad forstår, skal Orderuds bekjente være en person han fikk kontakt med under soning.

Advokat Lyngtveit forteller at gjerningsmennene skal ha banet seg vei inn i boligen.

– Slik jeg forstår det skal de ha truet og brukt vold, sier han.

– Er Per Orderud skadet?

– Nei, han er ikke fysisk skadet, men han opplevde som sagt hendelsen som ubehagelig, sier han.

Satt i arresten

Lensmann Nervik Nilsen opplyser at de fem personene som er pågrepet nå blir satt i arresten på politihuset i Lillestrøm. Hun forklarer at en eller flere av de pågrepne skal ha prøvd å ta seg inn i boligen ved å bruke makt.

– Om de har klart å ta seg inn, eller om noen har møtt de pågrepne i døra er foreløpig uklart.

– Er de pågrepne avhørt?

– Det vil etter hvert bli tatt avhør av dem, men det vil nok ikke skje før i morgen, fredag, forteller Nervik Nilsen.

– Kan politiet si noe om foranledningen til truslene og kroppskrenkelsen?

– Nei, det er noe videre etterforskning må vise, sier lensmannen.

Politiets innsatsleder Ketil Lund sier til Romerikes Blad like etter 23.30 at de er i ferd med å avslutte på stedet. Før politiet forlot Orderud gård, ble en personbil tauet vekk fra eiendommen. Det er ikke kjent hvem bilen tilhører.

Mer informasjon fredag morgen

Politiet opplyste på Twitter rundt midnatt at de var ferdige på stedet og foretok avhør av de pågrepne. En oppdatering av media er varslet klokken 08.00 fredag morgen.

– Alt som har med den saken å gjøre svarer lensmannen på da, sier operasjonsleder Arild Ruud til RB 06.45 fredag morgen.

RB kommer tilbake med mer så snart vi har fått snakket med lensmann i Sørum, Toril Nervik Nilsen.

Begjært gjenopptatt

Orderud gård er som kjent stedet hvor Per Orderuds foreldre og søster ble drept natt til pinseaften 22. mai 1999. Trippeldrapet er en av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker.

Per Orderud ble sammen med tre andre dømt for medvirkning til drap.

Tirsdag denne uken kunne Romerikes Blad fortelle at privatetterforsker Tore Sandberg har begjært trippeldrapssaken fra Orderud gård gjenopptatt. Sandberg mener han sitter på oppsiktsvekkende detaljer i saken.

