Tre barn og to voksne er skadd etter en frontkollisjon ved Tinnegrend i Notodden i Telemark. En voksen og to barn er fløyet til sykehus med luftambulanse.

– Patruljen melder at tre personer er fløyet med luftambulansen, derav to barn. Skadeomfanget er ukjent. To andre er kjørt til sykehuset i Skien, opplyser Telemark-politiet på Twitter.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er rekvirert til å bistå politiet på stedet. Sør-Øst politidistrikt har hendene fulle ettersom en annen ulykke fant sted om lag en time før i samme kommune.

En person ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo med luftambulanse etter en ulykke med to biler involvert på fylkesvei 37 ved Bolkesjø i Notodden. Skadeomfanget er ukjent også her.

