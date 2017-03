Fembarnsfar tiltalt for IS-deltakelse

ANNONSE

Mannen, som opprinnelig er fra Syria, har lenge vært under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Ifølge tiltalen satte 38-åringen seg under IS' kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening. Tiltalen beskriver også at han "tok med seg sin daværende kone og deres fem mindreårige barn som han ville skulle leve og bo i ISIL-kontrollert område", skriver VG.

Mannen ble siktet for deltakelse i en terrororganisasjon i fjor høst, nesten to år etter at mannen kom tilbake til Norge fra Syria sammen med sin daværende kone og deres fem barn under åtte år.

Mannen ble tiltalt for å ha tatt de seks med inn i Syria mot deres vilje og tvunget dem til å være der i en måned, men ble frikjent for dette i Senja tingrett vinteren 2016. Denne dommen er ble imidlertid opphevet. Mannen har nektet straffskyld for både frihetsberøvelse og deltakelse i IS.

Det tok lang tid før mannen ble siktet for terror, og politiet innrømmet i fjor høst at saken ikke hadde blitt «optimalt håndtert» fra deres side. PST overtok da etterforskningen fra politiet i Troms.

- Jeg ser jo, i lys av medieoppslagene som har vært, at saken ikke har vært håndtert på en optimal måte, sier politiadvokat Signe K. Aalling i PST.

Da siktelsen ble kjent i fjor sa mannens advokat at han mente politiet ikke hadde noen sterk sak.

- Saken fremstår som svært dårlig fundert, og utover det har jeg ingen kommentarer, sa 37-åringens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til NTB i august 2016.