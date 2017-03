Fengselsdrapet: Siktede sa han «var ferdig med livet»

ANNONSE

Dagen før den 58 år gamle mannen ble drept i Ringerike fengsel, fortalte han advokaten sin at han ikke følte seg trygg.

- Han følte seg ikke trygg i fengselet. Det var ubehagelig for ham. Han hadde mottatt trusler og han var redd for å bli skadet. Derfor ønsket vi ham løslatt fra varetekt. Han hadde også lyst til å bli overført til Ila fengsel der det er flere fanger som soner for sedelighet, sier advokat John Arild Aasen til Nettavisen.

Aasen er forsvarer til den døde mannen som var dømt for sedelighetsforbrytelser. Aasen mener at denne saken viser at denne typen fanger bør sone sammen, beskyttet fra andre innsatte.

58-åringen hadde tidligere sittet isolert av frykt for å bli utsatt for vold fra andre innsatte, men han hadde vært tilbake på vanlig soning med andre innsatte en periode før drapet skjedde, sier Aasen.

AASEN: Advokat John Arild Aasen.

Drept av drapsmann



Lørdag ettermiddag ble 58-åringen drept med et stikkvåpen i Ringerike fengsel. Vitner i fengselet har den siktede 55-åringen stå over ham med en blodig stikkgjenstand etter overfallet, skriver VG.

Politiadvokat Per Thomas Omholt sier at politiet har ulike hypoteser for drapsmotivet.

Den 55 år gamle drapssiktede mannen er født i Polen, men har bodd i Norge i flere år. Han soner en dom på 16 år for drapet på en mann på Oppsal i 2016. Tidligere har han sonet straffer for grove narkotikaforbrytelser.

DREPTE: I 2014 drepte norskpolakken en mann her ved vaktmestersentralen på Oppsal. 55-åringen ventet ved døra til drapsofferet skulle gå ut. Han tok da tak i mannen og skjøt ham i hodet på kloss hold.

Drept for manglende respekt



Offeret i 2014 ble skutt i bakhodet på kloss hold. 55-åringen erkjente drapet men ønsket ikke å forklare seg i tingretten. Før ankesaken i lagmannsretten, fortalte han til en politibetjent at han drepte mannen fordi han hadde lurt ham for 27.000 krone i forbindelse med en malejobb.

Han fortalte også at det ikke var så farlig med pengene, men at det hadde vært respektløst av offeret å ikke be om unnskyld. Han uttrykte også at han var fornøyd med å ha gjennomført drapet.

«Ferdig med livet»



Han hadde også fortalt at han ikke ønsker å komme levende ut av fengselet, og at før han gjennomførte det planlagte drapet, levde han «ferdig» livet sitt i ett år før drapet. Hjemme hos mannen ble det funnet en beskjed som kunne tyde på at han hadde tatt farvel før han utførte drapet.

Mannens advokat, Marius Ihlebæk, sier at drapet i Ringerike fengsel har en forhistorie, men sier til Nettavisen at han ikke ønsker å si noe om dette før 55-åringen eventuelt har forklart seg for politiet.

- Var flere skumle typer der



Advokat Aasen sier at hans klient aldri hadde nevnt 55-åringen spesielt i forbindelse med tidligere trusler.

- Nei, men han sa at det var flere skumle typer der inne. Sedelighetsforbrytere er helt nederst på rangstigen i fengsler. Derfor forsøkte han å holde det skjult hva han var dømt for, sier Aasen.

58 åringen hadde sonet ferdig en dom for overgrep mot to mindreårige gutter, og satt nå i varetekt siktet for flere titalls nye overgrep. Aasen sier at hans situasjon ble vanskeligere etter at Aftenposten navnga ham som serieovergriper.

- Jeg advarte Aftenposten mot å navngi ham dengang. Jeg opplever også at kriminalomsorgen ikke tok hans sikkerhetssituasjon alvorlig da denne offentliggjøringen skjedde, sier Aasen.

58-åringen ønsket å sone i Ila fengsel, der flere soner sedelighetsdommer.

- Egentlig bør vi ha egne fengsler for personer som er dømt for sedelighetsforbrytelser. Det har de i Sverige. Dette har jeg tatt opp flere ganger, sier Aasen.

Forsvarer offentliggjøring

Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen sier at avisen offentliggjorde 58-åringens navn fordi han var siktet for overgrep mot opptil 35 fornærmede.

– Vi gjorde en grundig vurdering om vi skulle identifisere ham. Det at han hadde begått overgrep, og var dømt for dette over en periode på nesten 30 år, ga saken et stort omfang, forteller nyhetsredaktøren.

Politiet mente det kunne være mange ofre der ute som ikke hadde meldt seg, og ved å identifisere mannen, kunne Aftenposten bidra til at flere sto fram, skriver NTB.

Assisterende regiondirektør Erling Fæste i Kriminalomsorgen region sør at sikkerheten i Ringerike fengsel skal gjennomgås på nytt etter drapet.