Nordmenn reiser like ofte som før til land med smitteutbrudd av den potensielt dødelige sykdommen meslinger, ifølge reiseselskapene.

Nordmenn virker mer bekymret for ikke å få nok sol og varme enn for smittefaren i land med meslingutbrudd.

Det er registrert utbrudd av meslingsmitte i 14 europeiske land har utbrudd av – blant dem populære ferieland som Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Italia og Romania, skriver Bergensavisen.

I Italia og Romania anses smittefaren å være ekstra stor, ifølge Folkehelseinstituttet.

Romania øker

– I Norge har faktisk bookingene til Italia mer enn doblet seg i juni og de to første ukene i juli, sammenlignet med fjoråret. Romania har økt med 15 prosent, sier markedssjef Michael Kapil i Ticket.

Andre reiseselskap har samme inntrykk av at advarslene fra helsemyndighetene har liten betydning når folk planlegger sommerferiereisen. Verken Tui eller Ving har registrert noen nedgang i bestillingene.

I det norske vaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot meslinger når barnet er 15 måneder, men kan gis allerede ved 9 måneder, for eksempel hvis man har planer om å reise til områder hvor det er smittefare.





Trygg med vaksine

Barn som er mellom 3 og 9 måneder gamle har usikker beskyttelse av antistoffer fra mor og usikker effekt av vaksinen. De som er vaksinerte, regnes som trygge.

– Mange europeiske land har gjort et dårlig arbeid, og har latt det være store uvaksinerte deler i befolkningen. Det straffes vi for nå. Det bør være 95 prosent andel vaksinerte for å være sikret, sier overlege Jann Storsæther ved vaksineavdelingen på FHI.

De 14 landene hvor det er registrert utbrudd av meslingsmitte er: Belgia, Bosnia-Hercegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Kasakhstan, Kirgisistan, Polen, Romania, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina.

