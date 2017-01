Fersk måling: 4 av 10 muslimer i Norge vil straffe blasfemi

ANNONSE

Filter Nyheter presenterer en ny måling som TNS Gallup (nå Kantar TNS) har utført på oppdrag fra dem.

Undersøkelsen er utført blant personer i Norge som oppgir å tilhøre islam. 600 personer responderte i telefonundersøkelsen. 470 av dem er innvandrere, og 130 personer er født i Norge, skriver Filter Nyheter.

De spurte tok ifølge nettstedet stilling til fire ulike utsagn, i følgende rekke følge:

65 prosent er enige i at «Religiøse må tåle blasfemi, altså bare møte det med ord og diskusjon»



41 prosent er enige i at «Blasfemi bør kunne føre til at personer straffes, også i Norge»



12 prosent er enige i at «I islamske land bør blasfemi straffes, noen ganger også med døden»



7 prosent er enige i at «Den som utfører blasfemi kan straffes med døden uansett hvor i verden personen er»

– Det går an å si seg forbauset over dette, men tenkningen om blasfemi må settes inn i vår tradisjon. Fra et norsk ytringsfrihetsperspektiv er det en styrke at blasfemiparagrafen ble fjernet (i 2015, red.anm.), men dersom man kommer med et helt annet perspektiv er det forståelig at noen vurderer blasfemibegrepet i en mer isolert kontekst, sier leder for ytringsfrihetsorganisasjonen PEN William Nygaard til Filter Nyheter.

(artikkelen fortsetter under)

Muslim, samfunnsdebattant og lege Mohammad Usman Rana, er ikke overrasket over antallet muslimer som mener blasfemi bør straffes.

– Jeg synes alt i alt at det er et relativt lavt tall, tatt i betraktning intensiteten i karikaturstridene siden 2005. Jeg tror dere hadde fått et høyere tall dersom denne undersøkelsen var gjort den gang. Det har skjedd en utvikling der mange muslimer har lært seg å leve med blasfemi, og dessuten sett hvordan blasfemilovgivning i andre land, som Pakistan, politiseres og misbrukes fra flere kanter, sier han til Filter Nyheter.

- Så er heller ikke ønske om forbud mot blasfemi et særegent muslimsk fenomen – for ikke lenge siden ble en newzealander dømt på Myanmar for å ha avbildet Buddha i promotering av en bar. En klesreklame som ble mislikt av katolikker ble forbudt i både Frankrike og Milano.