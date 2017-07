Fikk falsk Netflix-epost, ble svindlet for 40.000 kroner

Ble bedt om å oppdatere betalingsinformasjonen.

En mann fra Oslo ble svindlet for nesten 40.000 kroner etter å ha oppdatert betalingsinformasjonen sin på strømmetjenesten Netflix, skriver Nordre Aker Budstikke.

40.000 kroner



Mannen hadde nylig fått nytt kredittkort fra Eurocard, og fikk en melding fra det han trodde var Netflix om at de ikke hadde fått fakturert medlemsskapet hans. Han ble derfor bedt om å oppdatere betalingsinformasjonen, og gjorde det.

I forrige uke fikk han en faktura i posten på nesten 40.000 kroner, på en rekke produkter han aldri hadde kjøpt.

- Etter mye mas på kundeservice hos Netflix, bekreftet personen jeg til slutt snakket med muntlig at Netflix har blitt hacket. Jeg ba Netflix sende meg en bekreftelse på hackingen per mail. Men nei, det kunne de ikke gjøre. Jeg har anmeldt saken til politiet, og selvfølgelig sperret kortet. Men dette var slitsomt. Jeg forteller dette nå for å advare andre Netflix-abonnenter, sier mannen til Nordre Aker Budstikke.

Ikke første gang



Mannen forteller videre at det nå ligger en advarsel om falsk nettsted åå nettsiden han oppdaterte betalingsinformasjonen sin på.

Dette er ikke første gang at Netflix-brukere blir lurt for penger av svindlere. I 2016 fikk en rekke Netflix-kunder en e-post om at abonnementet var blitt avsluttet. Kundene ble bedt om å registrere seg på nytt, og måtte da oppgi betalingsinformasjon.

Netflix opplyste da til NTB at de aldri vil be om betalingsopplysninger via e-post.

